Klaudia Halejcio z narzeczonym zrobili to dziecku. Fani przerażeni: "Brak szacunku do dziecka"

Klaudia Halejcio skorzystała z "okazji" i wyrwała się z domu na szaloną randkę. Aktorka w czwartek pojawiła się na planie i zdecydowała, że profesjonalny makijaż nie może się zmarnować, dlatego szybko wskoczyła w elegancką stylizację i porwała swojego partnera na wspólny wieczór. Para świetnie się bawiła, a na Instagramie aktorki nie brakowało zabawnych ujęć. Wysztafirowałam się, znaczy korzystam z make'upu z planu i idę na randkę. Mało tego ja zapraszałam, ja wyrywam. Może wpadnie mi na chatę- powiedziała w relacji na Instagramie. Zobaczcie, co tym razem wymyśliła. Klaudia Halejcio zabrała partnera na randkę Klaudia Halejcio nie raz udowodniła, że ma ogromne poczucie humoru, a przede wszystkim dystans do siebie. Na Instagramie Klaudia Halejcio publikuje filmiki, w których parodiuje znane gwiazdy, a rolach głównych były już Doda, czy Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia". Niedawno jednak celebrytka naraziła się swoim fanom. Klaudia Halejcio opublikowała film, na którym krzywi się i robi zeza , fani od razu zareagowali i upomnieli ją, że to może krzywdzić osoby niepełnosprawne. Tym razem w zabawny sposób zrelacjonowała internautom randkę z ojcem ukochanej córeczki Nel. Para spędziła wspólnie szalony wieczór, a w sieci pojawiło się mnóstwo filmów. - Ej! Dasz się wyrwać - zapytała partnera w salonie gier. Później było już tylko zabawniej... Zobacz także: Klaudia Halejcio narzeka na swoje Lamborghini. "Tu nie ma w ogóle miejsca"! Klaudia Halejcio i jej partner Oskar wybrali się do salonu gier. W drodze powrotnej między zakochanymi wywiązał się dialog: - Wpadasz do mnie, czy ja do Ciebie? - zapytała Klaudia Halejcio. - Ty do mnie. - padła odpowiedź. - Dobra! Będę dzisiaj łatwa -...