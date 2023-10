Caroline Derpienski pojawiła się znikąd, przyciągnęła uwagę mediów i ma swoje pięć minut w polskim show-biznesie. Celebrytka, która wzbudza spore kontrowersje swoimi wypowiedziami, spotkała się ze sporą krytyką m.in. Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Ostatnio głośno też było w związku z nagraniem Katarzyny Nosowskiej, która udawała amerykańską gwiazdę. Teraz głos zabrał Krzysztof Stanowski, który stwierdził, że Derpienski pogrywa sobie z mediami.

Niedawno Caroline Derpienski zapowiedziała, że podejmie kroki prawne w związku z nagraniem Katarzyny Nosowskiej. Temat osobliwej celebrytki zatem znów wrócił. Teraz aktywność Derpienski postanowił podsumować Krzysztof Stanowski.

Dziennikarz z Kanału Sportowego zajął zaskakujące stanowisko w tej sprawie, twierdząc, że celebrytka po prostu bawi się z polskimi mediami. Jego zdaniem Derpienski nie jest poważna i dobrze wie, co robi. Przy okazji drwi z innych influencerek, a dzięki temu zyskuje rozgłos.

- Caroline Derpienski robi dokładnie to samo, co ja w Indiach: trolluje. Dobrze się bawi i trolluje. Jeśli ktoś nie dostrzega, że ona nabija się z influencerek i mediów, to powinien odstawić internet, bo pewnie wcześniej też wierzył w postać Quebo bez tatuaży i w okularach — napisał na Twitterze.