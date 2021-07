Klaudia Halejcio ma luksusową willę! A pokój córki? "Jest w najgorszym stanie"

Agnieszka Kaczorowska pokazała fanom, jak urządziła pokój swojej córeczki! Jakie dodatki wybrała młoda mama i jakie kolory królują w pokoiku małej Emilki? Agnieszka Kaczorowska razem z mężem i córeczką kilka tygodni temu przeprowadzili się do ich nowego domu. Gwiazda serialu "Klan" i Maciej Pela przez kilka ostatnich miesięcy remontowali swoje gniazdko, żeby zamieszkać w nim tuż przed końcem ubiegłego roku. Agnieszka Kaczorowska co jakiś czas zdradza fanom, jak wygląda jej dom, a teraz pokazała królestwo swojej córeczki! Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się pokojem córki Do tej pory Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się, jak wygląda jej łazienka, sypialnia czy pokój z przytulnym kominkiem. Teraz aktorka i tancerka podczas relacji na InstaStries zdradziła, jak urządziła królestwo swojej ukochanej córeczki! Pokój małej Emilki jest śliczny! Na ścianach pojawiły się piękne i efektowne naklejki z leśnym motywem. W pokoiku nie brakuje również drewnianych zabawek i uroczych przytulanek dziewczynki. Agnieszka Kaczorowska wybrała jasne, stonowane i naturalne kolory dekorując pokój Emilki. Agnieszka Kaczorowska podczas relacji na InstaStories zdradziła, że wkrótce pokaże cały pokoik swojej córeczki. Jesteście ciekawi, jakie mebelki wybrała młoda mama? My bardzo! Zobaczcie śliczny pokoik córeczki Agnieszki Kaczorowskiej! Fajny? Naszym zdaniem bardzo! Spójrzcie również na małą Emilkę! Pociecha aktorki rośnie jak na drożdżach :) Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska apeluje do hejterów! "Odlajkuj proszę mój profil"... O co poszło? Agnieszka Kaczorowska pokazała pokój córki. Agnieszka Kaczorowska przeprowadziła się do nowego domu zaledwie kilka tygodni temu....