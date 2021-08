Tak Klaudia Halejcio wygania... ważkę ze swojego nowego domu! Zabawne nagranie podbija sieć

Klaudia Halejcio niedawno przeprowadziła się do pięknego, wielkiego domu na warszawskim Ursynowie. Aktorka bardzo chętnie pokazuje wnętrza swojego nowego lokum, które zachwyciło fanów niemal od samego początku: wszystkie podłogi w marmurze, na ścianach piękne drewniane panele i cały dom utrzymany w tym właśnie stylu. Internauci nie kryli jednak zaskoczenia, gdy Klaudia Halejcio pokazała, jak ogromny jest jej dom. Na dodatek boczna strona domu jest całkowicie przeszklona. Dostanie się więc do wyższych partii okien, to nie lada wyczyn. Klaudia Halejcio znalazła jednak na to sposób, a efektami pochwaliła się na swoim Instagramie.

Klaudia Halejcio myje okna w zaskakujący sposób!

Klaudia Halejcio z wielką chęcią pokazuje, co dzieje się u niej w domu. Odkąd na świecie pojawiła się jej córka, Nel, aktorka oczywiście skupia się głównie na niej. Fani mieli więc okazję zobaczyć, jak wygląda pokoik dziewczynki, który nie tylko bardzo im się spodobał, ale także wzbudził niemałe kontrowersje! Oprócz tego Klaudia Halejcio pokazała zachwycającą jadalnię, ogromną garderobę czy piękny ogród. Wszystko oczywiście zachwyca swoją wielkością, dom aktorki to naprawdę bardzo przestronne miejsce! Fani nie raz zastanawiali się, w jaki sposób aktorce udaje się utrzymać porządek. Okazuje się, że wymaga to nieco... gimnastyki!

Na Instagramie Klaudii Halejcio znalazło się zabawne nagranie. Aktorka postanowiła stanąć na stole w jadalni, by dosięgnąć wyższych partii okien, a do tego celu wybrała szczotkę do zamiatania! Choć cały zabieg wygląda, jakby Klaudia myła okna, to tak naprawdę gwiazda próbuje uwolnić ważkę, która wpadła pomiędzy ramy szyb. Widać, że zabieg ten kosztował aktorkę niemało wysiłku i bardzo dużo śmiechu. Tak, jak fani przypuszczali, w tak dużym domu, sprzątać naprawdę nie jest łatwo!

Okazało się, że Klaudia Halejcio chciała uratować ważkę, która wpadła do jej domu. Aktorka musiała się bardzo nasilić, żeby dosięgnąć wyższych partii okien, postanowiła nawet przynieść bardzo wysoką drabinę! Posiadanie przeszklonych ścian ma, jak widać swoje plusy i minusy!

klaudiahalejcio/Instagram

Klaudia Halejcio nie kryła, że sytuacja z ratowaniem ważki bardzo ją rozbawiła! Dosięgnięcie ramy okna było bardzo trudne. Dom aktorki ma naprawdę sporą wysokość! W jaki sposób więc Klaudia Halejcio myje okna? Z pewnością ma specjalny sprzęt, który ułatwia takie zadanie na tej powierzchni.

klaudiahalejcio/Instagram

Klaudia Halejcio wprowadziła się do nowego domu niedługo po narodzinach swojego dziecka. Aktorka długo ukrywała przed fanami, że planuje zamieszkać w nowym miejscu. Wcześniej Klaudia Halejcio wraz z partnerem mieszkali w luksusowym apartamentowcu z widokiem wprost na pałac kultury. Mieszkanie w samym centrum miasta z pewnością było bardzo wygodne, jednak młodzi rodzice postanowili zamienić miejski szum na dom otoczony ogrodem i jeziorem.