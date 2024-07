"Taniec z Gwiazdami" w Polsacie wkroczył dziś w decydującą fazę. W rywalizacji zostały już tylko cztery pary i w dzisiejszym odcinku wszyscy walczyli o półfinał, od którego już tylko krok do wielkiego finału. Mimo faktu, iż aktualna edycja show wciąż jeszcze trwa, pojawiły się już plotki o uczestnikach kolejnej, która ma być transmitowana jesienią. Przypomnijmy: Honey w "Tańcu z Gwiazdami"? Wiemy jak jest naprawdę

Reklama

Producenci show przygotowali dziś dla widzów kilka niespodzianek. Każdy z uczestników mógł bowiem zaprosić do "pokoju gwiazd" swoich znajomych i w ten sposób w studiu pojawiła się m.in. Ada Fijał, która wspierała Klaudię Halejcio czy młodziutka Saszan - koleżanka Dawida Kwiatkowskiego. Nie zabrakło też muzycznego gościa specjalnego czyli legendarnej Beaty Kozidrak, która nie zawiodła wokalnie i jak zwykle pokazała się w seksownej stylizacji.

Na tym etapie programu praktycznie każda z par typowana była w pewnym momencie jego trwania na faworyta. Pod względem tańca nie miała sobie równych Joanna Moro, której mordercze treningi przynoszą genialne skutki. Aktorka najpierw zachwyciła w walcu angielskim przy akompaniamencie wielkiego hitu Edyty Górniak "To nie ja". Potem pokazała się z zupełnie innej strony w sambie do przebojowego "Single Ladies". Iwona Pavlović rozpływała się nad Joanną i wróżyła jej nawet karierę stricte taneczną.

W dzisiejszym odcinku znów padły cztery "10" od jurorów, ale tym razem trafiły one do Klaudii Halejcio i Tomka Barańskiego. Para dała popis seksownej samby do wielkiego hitu Madonny "La Isla Bonita" i zachwyciła wszystkich. Trzeba przyznać, że na przestrzeni całego programu Klaudia poczyniła ogromny postęp i stała się prawdziwym wulkanem seksu! Niestety, reguły show są bezwzględne i ktoś musiał się dzisiaj pożegnać z "Tańcem z Gwiazdami" i była to właśnie Klaudia Halejcio.

Oglądaliście dziś ćwierćfinał "TzG"? Zgadzacie się z werdyktem jurorów i telewidzów?

Zobacz także

Zobacz: Kwiatkowski nie chciał wystąpić w "TzG". Miał swoje powody

Reklama

Tak gwiazdy prezentowały się w poprzednim odcinku "TzG":