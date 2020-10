Burza po wpisie Klaudii El Dursi. Reklamowała płaszcz we wpisie o... decyzji Trybunału Konstytucyjnego! "Niefortunne i nierozważne"

Klaudia El Dursi postanowiła zabrać głos w sprawie kontrowersyjnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia praw kobiet do aborcji. Ale we wpisie dodała też... wzmiankę reklamującą odzież z jednego ze swoich kontaktów. Wpis gospodyni "Hotelu Paradise" zbulwersował wielu internautów. Dziś modelka postanowiła przeprosić za swój nietaktowny wpis.

Nie miałam zamiaru go deprecjonować, ani nikogo urazić, dlatego chciałabym Was przeprosić.

W sprawie wypowiedzieli się również właściciele marki, którą reklamowała El Dursi.

W miniony czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł za niezgodne z konstytucją prawo do aborcji z powodu trwałych i nieodwracalnych wad płodu. Od 22 października na terenie całego kraju odbywają się protesty przeciwko tej decyzji. Swoje stanowisko oraz oburzenie wyrażają także osoby publiczne, wykorzystując swoje zasięgi w sieci. Temat ten postanowiła skomentować także Klaudia El Dursi:

Do swojego wpisu dołączyła również reklamę płaszcza, który miała na sobie na dołączonym do wpisu zdjęciu, bo wywołało ogólne oburzenie internautów. Aktualnie wpis wciąż dostępny jest w sieci, ale nie ma w nim już wzmianki o marce.

Poprosiliśmy Panią Klaudię o usunięcie z opisu nazwy naszej firmy w tym wpisie. Już go tam nie ma. Przepraszamy. Oczywiście nie wiedzieliśmy, że post będzie takiej treści. Nigdy nie wyrazilibyśmy na to zgody - powiedział Wirtualnymmediom.pl przedstawiciel sklepu Good Lookin.

Klaudia El Dursi na swoim profilu również postanowiła odnieść się do niefortunnej sytuacji do jakiej dopuściła i przeprosiła swoich obserwujących za nieprzemyślaną decyzję:

Mój wczorajszy post wzbudził sporo kontrowersji. Nie dlatego, że poruszyłam ważny dla mnie temat, który obecnie budzi emocje, ale w związku z tym, że oznaczyłam markę płaszcza, w którym byłam na zdjęciu. Przyznaję, że było to niefortunne i nierozważne, przede wszystkim ze względu na powagę tematu. Nie miałam zamiaru go deprecjonować, ani nikogo urazić, dlatego chciałabym Was przeprosić. Żyjemy w ciężkich czasach. Musimy walczyć o prawa, które nam się należą, a straciłyśmy je tak po prostu, z dnia na dzień. W tej walce jestem z Wami solidarna. Nie chciałam, aby tego typu sytuacja wpłynęła na powagę tematu, dlatego przepraszam.