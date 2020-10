Małgorzata Kożuchowska o wyroku Trybunału Konstytucyjnego: "Bóg dał człowiekowi wolną wolę i człowiek z tej wolnej woli ma prawo korzystać"

Małgorzata Kożuchowska to kolejna gwiazda, która zabrała głos w sprawie obecnej sytuacji w naszym kraju. Aktorka dodała poruszający wpis w swoich mediach społecznościowych, w którym odnosi się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Gwiazda nigdy nie ukrywała, że jest osobą bardzo wierzącą - jakie zatem ma stanowisko w tej sprawie? Sprawdźcie szczegóły.

Nie milkną echa w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł przed kilkoma dniami. Na jego mocy w Polsce nielegalna będzie aborcja z przesłanki embriopatologicznej, czyli wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W całym kraju trwają protesty, a wiele gwiazd postanowiło wesprzeć kobiety w tej walce. Tym razem głos zabrała Małgorzata Kożuchowska.

Aktorka dodała na swój Instagram niepublikowane nigdy wcześniej zdjęcie z okresu ciąży oraz poruszający wpis. Gwiazda ujawniła swoje stanowisko w tej sprawie z perspektywy osoby wierzącej.

Jestem bezwzględnie za życiem! Życie jest wartością nadrzędną. Wierzę, że dawcą życia jest Bóg, który jest miłością. TK orzekł o niezgodności z polską konstytucją prawa do aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. I wywołał rewolucję. Nie chciałabym być w skórze członków TK i decydować o tak trudnych i wrażliwych sprawach jak prawo do przerywania ciąży. Dlatego trzymam się z dala od polityki. Nie jest ona i nigdy nie była przedmiotem moich zainteresowań. Nie mogę jednak nie zabrać głosu w tej sprawie, bo jestem matką i jestem Polką - zaczęła swój wpis gwiazda.

W dalszej części postu Małgorzata Kożuchowska napisała, że gdy była w ciąży, to razem z mężem podjęła decyzję, że nawet gdyby coś było nie tak, to urodzi dziecko. Podkreśliła jednak, że Bóg dał człowiekowi wolną wolę i każdy ma prawo z niej skorzystać, dlatego zawsze powinien mieć możliwość wyboru.

Kiedy byłam w ciąży tak długo oczekiwanej, każdego dnia drżałam o zdrowie swojego dziecka. Aż do pierwszego badania mającego stwierdzić ewentualne wady. Trudno je było przeprowadzić, bo dziecko na skutek mojego stresu było bardzo ruchliwe. Przed badaniem rozmawialiśmy z mężem, że nawet gdyby coś było nie tak to dziecko urodzę. Taka była nasza wspólna decyzja. I pamiętam jak dziś tę wielką ulgę, że dziecko jest zdrowe! Miałam szczęście? Tak! Miałam wielkie szczęście! Po co o tym opowiadam? Bo przecież każda mama i tata chcą mieć zdrowe dziecko, dla każdego aborcja to ostateczność (wierzę, że tak jest) pozostawia wyrzuty sumienia na całe życie. Ale Bóg dał człowiekowi wolną wolę. I człowiek z tej wolnej woli ma prawo korzystać, ponosząc wszelkie często bardzo bolesne konsekwencje swoich wyborów. Prawo, które odbiera człowiekowi tę wolność (nawet to ustanowione z dobrych intencji) nie rozwiąże problemu. Zawsze człowiek wyboru musi dokonać sam - napisała gwiazda.