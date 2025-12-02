Klaudia El Dursi zaledwie kilka miesięcy temu urodziła córeczkę. Prowadząca "Hotelu Paradise" wiele razy podkreślała, że chciałaby zostać mamą dziewczynki, a w lipcu tego roku spełniło się jej wielkie marzenie. Klaudia El Dursi chętnie pokazuje urocze kadry ze swoją pociechą, a ostatnio pochwaliła się nią również w "Dzień Dobry TVN". Wtedy też El Dursi poruszyła temat powrotu do formy po ciąży.

Klaudia El Dursi zdradziła, ile waży po ciąży

Klaudia El Dursi zdobyła ogromną popularność dzięki udziałowi w "Top Model". I chociaż nie wygrała to program otworzył jej drzwi do kariery. Klaudia El Dursi została prowadzącą "Hotelu Paradise" i w ekspresowym tempie dołączyła do grona największych gwiazd TVN. Rok temu Klaudia El Dursi musiała zniknąć z randkowego show. Okazało się wówczas, że spodziewa się trzeciego dziecka. Kilka miesięcy później, dokładnie 26 lipca 2025 roku, Klaudia El Dursi urodziła. Na świecie pojawiła się wówczas jej wymarzona córeczka.

Od narodzin dziewczynki minęły już cztery miesiące, a Klaudia El Dursi właśnie ogłosiła w "Dzień Dobry TVN", że powoli chce zacząć wracać do formy sprzed ciąży. Przed kamerą weszła na wagę, która wskazała dokładnie 70,7 kg.

siedem dyszek. Siedem przecinek siedem, ale to siedem to ubranie. siedem dyszek to będzie nasza waga startowa komentowała Klaudia El Dursi.

Klaudia El Dursi szczerze o formie po ciąży

Klaudia El Dursi w materiale emitowanym w "Dzień Dobry TVN" przyznała, że chociaż kocha swoje ciało, to zaczyna zastanawiać się nad powrotem do formy sprzed ciąży.

Powrót do formy bardzo kołacze mi w moich myślach, niemal każdego dnia bo oczywiście kocham to ciałko pod takim kątem, że ono przyniosło na świat moją córeczkę i jestem wdzięczna temu ciałku. Każdego dnia mam dużo siły, żeby opiekować się i wykarmić moją małą dziewczynkę, ale faktycznie to jest trochę tak, że jak spoglądam w lustro to nie czuję się do końca komfortowo wyznała przed kamerą.

Klaudia El Dursi żartowała, że nie pozbyła się jeszcze ciążowych kilogramów przez swojego partnera, który uważa, że jego ukochana świetnie się teraz prezentuje.

Ja chyba w dużej mierze dzięki Jackowi tkwię tak w tych kilogramach bo on naprawdę każdego jednego dnia mówi mi jak pięknie wyglądam i to jest super. Jacek uważa, że ja teraz jestem najpiękniejszą wersją siebie bo on ma dużo centymetrów do kochania mówiła w ''Dzień Dobry TVN''.

Głos zabrał również sam partner Klaudii El Dursi. Powiedział wprost: "Dla mnie Klaudia wygląda bardzo dobrze, nie musi nic robić". W materiale, który został wyemitowany w śniadaniówce TVN widzowie mogli zobaczyć, że gwiazda "Hotelu Paradise" wybrała się na padla. Zachęcona przez koleżanki, które również grają, postanowiła tak rozpocząć powrót do aktywności po ciąży.

Chciałabym pomału wrócić do pełnej aktywności. Trochę mi tego brakuje. Jestem taka zamknięta, ostatnio mi przyjaciółka mówi ''no ty to się tutaj tak zaszyłaś, mogłabyś chociaż raz wyjść z tego domu'' więc dzisiaj wychodzę naprzeciw temu co ona powiedziała i chciałam wyjść. Powrotem do formy bym jeszcze tego nie nazwała. Na razie niech to będzie takie łagodne wyjście do ludzi. Mała ma prawie cztery miesiące, lwią część czasu spędzam w domu, chciałabym trochę do ludzi wyznała w ''DDTVN''.

Zobacz także: