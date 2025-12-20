Klaudia El Dursi, znana influencerka, prowadząca program „Hotel Paradise” i była uczestniczka „Top Model”, 26 lipca 2025 roku po raz trzeci została mamą. Tym razem urodziła wymarzoną córeczkę, co było niespodzianką nie tylko dla niej, ale i całej rodziny – płeć dziecka do samego porodu była utrzymywana w tajemnicy.

Celebrytka wychowuje już dwóch synów: 16-letniego Dawida z poprzedniego związku oraz 11-letniego Jasia, którego ojcem jest obecny partner El Dursi, Jacek Leszczyński. Narodziny dziewczynki stały się źródłem ogromnego wzruszenia dla wszystkich członków rodziny.

Klaudia El Dursi przepadła na punkcie córeczki

Gdy mała Carmen przyszła na świat, życie Klaudii El Dursi wywróciło się do góry nogami. Celebrytka wreszcie doczekała się wymarzonej córeczki, dlatego nic dziwnego, że zupełnie straciła dla niej głowę. Dumna mama stara się skrupulatnie relacjonować nowy etap życia w sieci, pokazując zarówno lepsze, jak i gorsze momenty. Tym razem podzieliła się z odbiorcami szczęśliwą chwilą, informując, że niedawno jej córeczka skończyła cztery miesiące.

Przy okazji Klaudia zdradziła, że co miesiąc urządza sobie sesję z pociechą, by zachować tak istotne momenty na pamiątkę.

Jako że totalnie oszalałam w tym macierzyństwie i wszystko przeżywam razy milion, co miesiąc robię nagrania, żeby zapamiętać każdy etap rozwoju naszej małej księżniczki. Jak nienormalna dekoruję wszystko na jeden, każdorazowo inny kolor, robimy sobie słodziaczkowe zdjęcia i filmiki i jest super. Czwarty miesiąc będzie trochę oszukany, bo z 3-tygodniowym opóźnieniem, ale któż to będzie w przyszłości pamiętał

Klaudia El Dursi otworzyła się przed fanami

Klaudia stara się być szczera przed odbiorcami i nie ukrywa, że zdarzają się też trudniejsze chwile. W wywiadzie dla Plejady szczerze opowiedziała o swoich doświadczeniach po porodzie. Choć początkowo wydawało się jej, że okres połogu minie łagodnie, rzeczywistość okazała się bardziej wymagająca.

Jestem taką osobą, która nie potrzebuje wielu godzin snu do szybkiej regeneracji, więc nie narzekam. Już minęły cztery tygodnie prawie, więc jest dużo lepiej, ale ten początek powiem szczerze, byłam zdumiona, że nie było tak łatwo, jak mi się wydawało

Mimo to narodziny córki były dla całej rodziny wyjątkowym przeżyciem. Klaudia El Dursi przyznała, że jej bliscy byli szczerze zaskoczeni i wzruszeni, gdy okazało się, że dziecko jest dziewczynką.

My wszyscy jesteśmy tak zszokowani, zaskoczeni tą sytuacją. Absolutnie nie spodziewaliśmy się. Wszyscy jesteśmy teraz tacy bardzo wyciszeni, złagodzeni, czuli, wrażliwi. Wzruszamy się, patrząc na nią, więc ten mały człowieczek zmienił cały tak naprawdę nasz dom

Klaudia El Dursi podzieliła się swoim szczęściem, fot. Instagram/klaudia_el_dursi

