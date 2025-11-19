Klaudia El Dursi zdobyła szerszą popularność za sprawą udziału w "Top Model", a następnie jako gospodyni "Hotel Paradise". Posadą cieszyła się aż do momenty, gdy zaszła w upragnioną ciążę i postanowiła zwolnić zawodowe tempo. Niemal od razu po porodzie zaczęła chwalić się w sieci pierwszymi kadrami i opowiadać o nowej rzeczywistości. Jak się okazało, teraz wraca też do pracy na szklanym ekranie.

Klaudia El Dursi przekazała wieści

Zaledwie cztery miesiące temu na świat przyszła wymarzona córeczka Klaudii El Dursi. Mała Carmen z marszu skradła serce i uwagę całej rodziny. Modelka, choć przez całą ciążę i czas po porodzie pozostawała aktywna w mediach społecznościowych, odsunęła na dalszy plan większość zawodowych projektów. Już wiele miesięcy temu zrezygnowała z prowadzenia "Hotel Paradise", gdzie zastąpiła ją Edyta Zając.

Jak się okazało, Klaudia El Dursi zaczyna wracać na szklany ekran! Na Instagramie poinformowała z niekrytą radością, że poprowadzi "finał po finale 'Top Model', który odbędzie się już dziś wieczorem. Z tego też powodu wybrała się do stolicy już dzień wcześniej, by uczestniczyć we wszystkich przygotowaniach.

Ej, a czy wy wiecie, że ja jutro poprowadzę Finał po Finale ''Top Model''? Fajnie, co? Z tejże okazji przyjechałam już do Warszawy, bo próby, przygotowania i takie tam

Nic dziwnego, że Klaudii towarzyszy tak wielka ekscytacja - w końcu nie tylko wraca do pracy po porodzie, ale też znów pojawi się w programie, w którym zaczęła się jej medialna przygoda.

Już wiadomo, kto wygra 14. edycję "Top Model"?

O godzinie 21:35, na antenie stacji TVN, rozpocznie się transmisja wielkiego finału "Top Model", do którego awansowali: Michał Kot, Emilia Weltrowska, Mateusz Król, Eva Pietruk. Serwis bukmacherski STS opublikował swoje prognozy dotyczące finału "Top Model". Kursy wyraźnie wskazują na Michała Kota jako głównego faworyta do zwycięstwa. Kurs na jego wygraną wynosi 1,70, co oznacza największe prawdopodobieństwo sukcesu w oczach bukmacherów.

Na drugim miejscu znajduje się Mateusz Król z kursem 3,15, natomiast Emilia Weltrowska uplasowała się na trzeciej pozycji z kursem 4,50. Najniżej oceniana jest Eva Pietruk — kurs na jej zwycięstwo wynosi aż 20,00, co czyni ją największą niespodzianką w zestawieniu.

Nagroda dla zwycięzcy programu "Top Model" w 2025 roku jest niezwykle atrakcyjna. Triumfator zgarnie aż 200 tysięcy złotych oraz podpisze kontrakt z renomowaną agencją modelingową. Dodatkowo jego zdjęcie zostanie opublikowane na okładce prestiżowego magazynu "Glamour".

Klaudia El Dursi podzieliła się swoim szczęściem, fot. Instagram/klaudia_el_dursi

Zobacz także: Zaskakująca prawda o nagrodzie w "Top Model". Zwycięzca nieźle się rozczaruje