Klaudia El Dursi pokazała zdjęcie z dzieciństwa! Bardzo się zmieniła? 

Klaudia El Dursi pokazała zdjęcie z dzieciństwa! Czy bardzo się zmieniła? Modelka dziś spełnia się w roli gospodyni "Hotel Paradise". Jej uroda zrobiła wrażenie na uczestnikach show już w pierwszej chwili, gdy ją tylko ujrzeli. Klaudia dała się poznać szerszej publiczności jeszcze w programie "Top Model". Jednak jak wyglądała jako mała dziewczynka? Czy bylibyście w stanie rozpoznać ją w tej małej uśmiechniętej dziewczynce?

Zobacz także: 10 lat temu miała "pyzatą" twarz! Klaudia El Dursi z "Top Model" nie zawsze tak wyglądała

Klaudia El Dursi w dzieciństwie

Oryginalna uroda Klaudii El Dursi sprawia, że ciężko oderwać od niej wzrok. Polsko-libijska piękność skończyła w tym roku 31 lat. Klaudia na swoim Instastory zdecydowała się pokazać jak wyglądała jako mała dziewczynka. Ze zdjęcia uśmiecha się do nas uroczy bobas, którego ogromne i radosne piwne oczy sprawiają, że ciężko się nie uśmiechnąć. Rozpoznalibyście w tym dziecku piękną prowadzącą "Hotel Paradise"?

Do sieci powróciła moda na wyzwanie, w którym internauci pokazują swoje zdjęcia sprzed lat. To właśnie dlatego Klaudia sięgnęła do swojego archiwum prywatnego i po raz pierwszy pokazała, jak wyglądała jako mała dziewczynka. Bardzo się zmieniła?

Dziś Klaudia jest już mamą dwóch uroczych chłopców. Czy odziedziczyli urodę po swojej mamie?

Zobacz także: Była modelką Playboya, urodziła dwójkę dzieci. Piękna Klaudia dostała złoty bilet w Top Model!

Klaudia El Dursi pokazała, jak wyglądała w dzieciństwie. Bardzo się zmieniła?

Instagram

Klaudia El Dursi dziś jest jedną z najpiękniejszych przedstawicielek polskiego show-biznesu. Dziś spełnia się jako prowadząca w programie "Hotel Paradise". Uroda gospodyni programu zrobiła piorunujące wrażenie na uczestnikach już w pierwszym odcinku. Nic dziwnego, Klaudia jest piękna.

Instagram/Klaudia El Dursi

Czy jej synowie odziedziczyli po niej urodę?