Klaudia El Dursi pochwaliła się swoją figurą pół roku po porodzie. Gwiazda znana z roli prowadzącej reality show "Hotel Paradise" ponownie zachwyciła fanów. Zdjęcia celebrytki skomentowała nawet Wersow, która również jest szczęśliwą mamą i oczekuje kolejnego dziecka. Klaudia El Dursi zapozowała razem z córeczką Carmen oraz mężem. Rodzina relaksuje się w prawdziwie rajskiej scenerii!

Klaudia El Dursi pół roku po porodzie

Klaudia El Dursi po raz kolejny zaprezentowała swoją formę po porodzie. Tym razem zrobiła to w plażowej scenerii, pozując w stroju kąpielowym. Choć gwiazda TVN już niejednokrotnie zachwycała świetnym trzymaniem formy, po porodzie musiała zmierzyć się z wieloma trudnościami. Klaudia El Dursi zmagała się z silnym bólem pleców, który utrudniał jej powrót do ćwiczeń. Teraz jednak gwiazda TVN ponownie olśniewa fanów zgrabną sylwetką, pozując również z córeczką i mężem. Na każdej fotografii promienieje i zachwyca szerokim uśmiechem.

Przepraszam, przez najbliższe dni możecie się do mnie nie dodzwonić. Mam tu ważne sprawy na głowie napisała w poście.

Pod najnowszym zdjęciem Klaudii El Dursi pojawiło się mnóstwo komentarzy od zachwyconych internautów. Komplementy zostawiali również inni influencerzy oraz znane gwiazdy, takie jak Wersow, Anna Skura czy Ada Borkowska.

Pięknie wyglądasz promieniejesz po ciąży

Wszyscy tacy piękni

Klaudia El Dursi o macierzyństwie

Klaudia El Dursi jest szczęśliwą mamą trójki dzieci. Macierzyństwo pochłania sporo energii i czasu, ale mimo wszystko daje jej ogromną radość. Ostatnio przeżywała jednak trudne chwile związane ze zdrowiem swojej córeczki - Carmen dostała wysokiej gorączki. To był niepokojący sygnał alarmowy dla całej rodziny. Na szczęście szybko udało się opanować sytuację i dziewczynka wróciła do zdrowia.

Jakiś czas temu Klaudia El Dursi wspominała również o nowym rytuale - comiesięcznych sesjach zdjęciowych z córeczką. Fotografie będą piękną pamiątką na przyszłość.

Jako że totalnie oszalałam w tym macierzyństwie i wszystko przeżywam razy milion, co miesiąc robię nagrania, żeby zapamiętać każdy etap rozwoju naszej małej księżniczki. Jak nienormalna dekoruję wszystko na jeden, każdorazowo inny kolor, robimy sobie słodziaczkowe zdjęcia i filmiki i jest super. napisała Klaudia El Dursi na Instagramie.

