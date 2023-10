Klaudia El Dursi swoją popularność budowała po udziale w "Top Model" i "Hotelu Paradise", jednak już wcześniej wielki ekran nie był jej obcy. Teraz zagrała rolę w filmie "Pokusa", jednak przed laty mogła zostać gwiazdą "Brzyduli":

Co stanęło jej na przeszkodzie?

Nasza reporterka miała okazję porozmawiać z Klaudią El Dursi przy okazji głośnej premiery filmu "Pokusa", w którym modelka miała przyjemność zagrać. Jak się okazuje, była to dla niej świetna przygoda, bo od zawsze aktorstwo było czymś, co ją fascynowało. Jak się okazuje, prowadząca "Hotel Paradise" o mały włos nie wystąpiłaby w znanym serialu! Chodzi o popularną "Brzydulę". Gwiazda zdradziła nam, co stanęło temu na przeszkodzie.

Miałam szansę, mogłam mieć szansę wykazać się aktorsko, ale niestety zaszłam w ciążę. Co prawda to był sam początek, ale mój agent stwierdził, że to jest świetny pomysł, by powiedzieć to produkcji - może oni to wykorzystają - "Brzydula", format, który już jest napisany i tam nie ma zmian - i będzie super. Mówiłam: nie, proszę, nie mów. No i on powiedział - zdradziła Klaudia El Dursi.