"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi bawiła się na urodzinach gwiazdy TVN. Zobaczcie zdjęcia

Klaudia El Dursi pokazała swoim fanom na Instagramie, jak pracuje i wypoczywa na Bali. Co się dzieje na planie programu "Hotel Paradise"? Piękna modelka i była uczestniczka ostatniej edycji "Top Model" już od kilku tygodni przebywa na Bali, gdzie powstaje nowe show, które już wiosną zobaczymy na antenie TVN7. Jak już wiemy, Klaudia El Dursi poprowadzi "Hotel Paradise". Co jakiś czas Klaudia pokazuje filmy i zdjęcia, dzięki którym możemy zobaczyć, jak będzie prezentować się w reality-show. Teraz znów uchyliła rąbka tajemnicy! Zjawiskowa Klaudia El Dursi na Bali Klaudia El Dursi poleciała na Bali sama, ale od kilku dni towarzyszy jej rodzina - partner i dzieci. Teraz modelka dzieli swój czas na pracę i relaks z bliskimi. Ostatnio opublikowała nowe nagrania z rajskiej wyspy, na których widać, jak m.in. jej dzieci bawią się w basenie i jak sama prezentuje się na nagraniach show "Hotel Paradise". Co ciekawe, piękna prowadząca zdradziła, że powoli zbliża się wielki finał na planie programu. Jest tak gorąco... - Klaudia El Dursi zdradziła podczas relacji na InstaStories. Ale pogoda chyba odzwierciedla nasz stan w naszym Hotelu Paradise ponieważ finał zbliża się wielkimi krokami - dodała. Zobaczcie sami, jak na planie "Hotelu Paradise" wygląda Klaudia El Dursi! Przypominamy, że producenci pokazali ostatnio pierwszych uczestników show! Emisja programu prowadzonego przez modelkę rozpocznie się już 24 lutego. Będziecie oglądać?