Anna Lewandowska często podróżuje i zazwyczaj zabiera ze sobą córeczkę. Tym razem dziewczynka miała miłe towarzystwo! Urocze zdjęcie podbiło serca Internautów. Klara bawi się na nim z pieskiem. Widać, że dziewczynka jest oczarowana zwierzakiem.

Czy to oznacza, że Anna i Robert Lewandowscy zdecydowali się na nowego członka rodziny? Tylko spójrzcie na to zdjęcie! To najsłodsze co dziś zobaczycie!

Nowa miłość Klary Lewandowskiej!

Anna Lewandowska pokazała na Instagramie nowe zdjęcie Klary, która zauroczona, wpatruje się w małego pieska rasy cavalier king charles spaniel. Dziewczynka jest zachwycona zwierzakiem, a trenerka przyznała, że psiak podbił serce jej córeczki:

Przypadkowe spotkanie dwóch maluchów ❤ Miłość od pierwszego wejrzenia???? ???????? - napisała Anna Lewandowska na Instagramie.

Fani pytają, czy piesek należy do Anny Lewandowskiej. Gwiazda szybko odpowiedziała, że nie, ale przyznała, że ją też zauroczył. Na to Internauci mają gotową receptę i radzą kupić lub adoptować zwierzaka:

No i trzeba będzie kupić pieska Klarusi ???????????? - podpowiada jedna z fanek.

Okazuje się, że gwiazda nie zaprzeczyła, ale dodała jeszcze: bardzo się polubili. To może oznaczać, że Lewandowscy faktycznie zastanowią się nad posiadaniem zwierzaka. Z pewnością Klara byłaby zachwycona.

Stylizacja Klary Lewandowskiej

Tradycyjnie uroczy dresik w kwiaty również zwrócił uwagę obserwatorek profilu instagramowego Lewandowskiej. Trenerka wyprzedziła pytania o stylizację Klary i zdradziła, że to najnowsza kolekcja Baby by Ann. Trzeba przyznać, że dziewczynka jest najlepszą reklamą ubrań sprzedawanych przez Annę Lewandowską.

Dresik Klarusi z najnowszej kolekcji - dostępna już od DZIŚ na @babybyann - napisala trenerka na Instagramie.

Sądzicie, że już niedługo Klara będzie bawiła się z własnym pieskiem?

Niedawno Anna Lewandowska przyznała, że jej córka nie lubi się czesać

