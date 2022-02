Klara Lewandowska w nowej roli. Po kawiarni z Anią, sesja zdjęciowa z Robertem! "Najsłodszy paparazzi"

Anna Lewandowska opublikowała w relacji na Instastory zaskakujące zdjęcie, na którym pokazała obie swoje córki. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że twarz Klary Lewandowskiej jest niemal całkowicie widoczna! To pierwsze takie zdjęcie i widać, że starsza córka trenerki to cała mama! Anna Lewandowska pokazała twarz Laury i Klary! Co za urocze zdjęcie... Anna i Robert Lewandowscy w wywiadach wielokrotnie podkreślali, że zamierzają chronić wizerunek swoich dzieci i dopóki one same nie zdecydują się na publikację zdjęć w sieci, oni nie będą tego robić. Nie oznacza to jednak, że córki pary nie pojawiają się w mediach społecznościowych, a wręcz przeciwnie są stałymi gośćmi na Instagramie trenerki. Anna Lewandowska dba jednak o to, aby zdjęcia pokazywały córki jedynie z profilu i do tej pory nigdy nie pokazała całej twarzy Laury i Klary. Teraz zdecydowała się na małe odstępstwo od tej zasady i opublikowała urocze zdjęcie dziewczynek, które podpisała: Pełnia szczęścia Trzeba przyznać, że ten opis jest idealnie trafiony, a na uroczej fotografii zobaczymy siostrzane czułości. Zaskakuje jednak ujęcie, bo widoczna jest na zdjęciu cała twarz Klary Lewandowskiej. Sami spójrzcie na to urocze zdjęcie! Tak Lewandowscy spędzają wolny czas z córkami. Budowanie "domowej bazy" to jedna z ulubionych form zabawy wszystkich dzieci. Laura i Klara widać, że też ją uwielbiają. Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała twarz Klary! To jej ulubiona "partnerka treningowa" W relacjach trenerki na Instastories twarz Klary Lewandowskiej jest coraz bardziej widoczna. Dziewczynka to cała mama! Anna Lewandowska często publikuje zdjęcia ze wspólnych zabaw Roberta Lewandowskiego z córkami. ...