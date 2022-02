Anna Lewandowska zdradziła najważniejsze momenty z życia! "Studia, niespodziewane zaręczyny, sms o ciąży..."

Anna Lewandowska odpowiedziała na zaczepki internautki! Żona Roberta Lewandowskiego nie ukrywa, że każdą chwilę spędza ze swoją córeczką. Mała Klara towarzyszy jej w zagranicznych podróżach, wyjazdach na obozy i podczas treningów. Ostatnio Ania pokazała również, że zabiera swoją córeczkę na jogging. Mała Klara oczywiście jeździ w specjalnym wózku pchanym przez biegnącą mamę. Niestety, zdjęcie ze wspólnego treningu Ani z córką nie wszystkim przypadło do gustu... Jedna z internautek oskarżyła Lewandowską o gwiazdorzenie. Trenerka odpowiedziała! Anna Lewandowska odpowiada internautce Anna Lewandowska już od kilu lat promuje zdrowy styl życia. Niestety jej ostatni wpis w którym zachęca do biegania z dzieckiem w wózku nie wszystkim przypadł do gustu. Jedna z internautek zaatakowała trenerkę! Biegać z dzieckiem w wózku chyba lekka przesada ..co zrobią ludzie dla rozgłosu i mówią ,że pieniądze nie zmieniają ludzi, a Pani Ania jest doskonałym przykładem - wybiła się dzięki mężowi i gwiazdorzy - napisała jedna z internautek. Ania odpowiedziała na zaczepki! pozdrawiam bardzo serdecznie Panią, która oceniła, że bieganie z wózkiem to gwiazdorzenie:) cieszę się, że mamy tyle gwiazd w Polsce 😍💪🏻 prawda mamuśki? Pozdrawiam wszystkie biegające mamy❤️- napisała Ania Lewandowska. A Wy biegacie ze swoimi dziećmi? Zobacz także: Anna Lewandowska biega z Klarą! Podoba się wam jej specjalny wózek do treningów? Trzeba wydać na niego całą pensję! Anna Lewandowska pokazała, jak biega z córką. Jedna z internautek oskarżyła trenerkę o gwiazdorzenie.