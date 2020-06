Klara Lewandowska ma niezawodne sposoby na mamę! Anna Lewandowska: "I jak tu odmówić córeczce?"

Powiedzenie "Jaka matka taka córka" w przypadku Anny Lewandowskiej i jej córeczki Klary jest idealne. Dziewczynka od najmłodszych lat pokochała pasję do sportu. Już jako niespełna 3-latka potrafiła zrobić cały trening dla dorosłej osoby! Czy można zmotywować się do ćwiczeń jeszcze bardziej niż patrzeć zapał do aktywności fizycznej tej dziewczynki? Klara jest niesamowita, a w dodatku ma sposoby na swoją mamę! Zobaczcie sami.

Klara Lewandowska namawia Annę Lewandowską do wspólnych ćwiczeń

Anna Lewandowska niedawno powitała na świecie swoją drugą córeczkę Laurę. Niestety jeszcze jest za wcześnie, aby mama mogła wrócić do pełni aktywności fizycznych. Anna na co dzień jest nie tylko trenerką ale również ogromną motywacją dla osób, które wraz z nią chcą zmieniać swoje nawyki żywieniowe oraz walczą o lepsze sylwetki. Wygląda na to, że Annie rośnie naprawdę godna następczyni! Koniecznie musicie zobaczyć, jak Klara potrafi zmotywować do ćwiczeń! W dodatku sama przypomina o tym mamie:

Dzień dobry, dzień dobry! Kto dzisiaj trenuje? Który program z aplikacji wybierasz 🤩? Klara: "idziemy na trening, plosie?"... i jak tu odmówić córeczce. Mały motywator ❤️ godnie zastąpiła mamusie 😆 która jeszcze nie może trenować.

Anna nie mogła sobie wymarzyć lepszej następczyni. Trzeba przyznać, że po takiej motywacji do ćwiczeń trudno odmówić!

- Dynamit po Mamusi 😍

- Będzie sportowiec po rodzicach!💗

- Moja BURPEES Queen 🔥🔥🔥 Klara rozwalasz system z tymi burpees 🔥😍 i ogarniesz mi moje serce każdego dnia ❤️ moja mała instamotywatorka 🔥💋 cudownego dnia wam Aniu ❤️

Myślicie, że Laura również pokocha sport jak jej starsza siostrzyczka?

