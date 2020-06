Anna Lewandowska opowiada nam, jak Klara przyjęła na świecie Laurę! Jest zazdrosna o młodszą siostrę?

Anna i Robert Lewandowscy pomagali córeczce powitać na świecie młodsze rodzeństwo. Jaką siostrą jest 3-letnia Klara dla miesięcznej Laury? Czy Klara nie jest zazdrosna o siostrzyczkę Laurę? Spytaliśmy o to rodziców dziewczynek. Okazuje się, że już na kilka miesięcy przed porodem Anna i Robert Lewandowscy przygotowali 3-letnią Klarę na pojawienie się siostry. Anna Lewandowska od dłuższego czasu zaczytywała się w poradnikach i razem z Robertem dużo rozmawiali z córeczką o rodzeństwie.

Paradoksalnie sprzyjała nam pandemia, bo całą trójką byliśmy razem przez ponad dwa miesiące. To był czas w 100 proc. dla rodziny – mówi „Party” Anna. – Klara już od dawna nie mogła się doczekać siostrzyczki. Teraz co chwilę sprawdza, co robi miesięczna Laura, całuje ją i przytula”, opowiada "Party" trenerka.

Ostatnio dziewczynka chciała też we wszystkim pomagać mamie w kuchni, nawet asystowała jej podczas przygotowywania przepisów do jej nowego cateringu SuperMenu. Anna klika tygodni temu (tuż przed porodem maleńkiej Laury) wystartowała z nowym biznesem, czyli autorską dietą pudełkową. I to w kilku wariantach do wyboru. Każdy znajdzie coś dla siebie, nawet wegetarianie i osoby, które nie tolerują glutenu albo laktozy.



A co trzyletnia Klara lubi robić z tatą? Dziewczynka z Robertem daje domowe występy.

"Mogę słuchać, jak np. recytują „Lokomotywę” Juliana Tuwima. Uwielbiają to robić”, wyznaje Anna w rozmowie z "Party".

Więcej w nowym "Party".