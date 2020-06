Anna Lewandowska szczerze o trudach macierzyństwa: "Nie jest mi teraz tak super łatwo"

Anna Lewandowska w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" wspominała narodziny swoich córek, zdradziła, dlaczego ostatnio pokazała zdjęcie płaskiego brzuszka i opowiedziała o trudach macierzyństwa. Trenerka w pierwszym telewizyjnym wywiadzie po porodzie zdradziła również, czym się różnią się Laura i Klara.

Sprawdźcie, co powiedziała Anna Lewandowska!

Anna i Robert Lewandowscy dokładnie 6 maja po raz drugi zostali rodzicami. Na świecie pojawiła się wówczas druga córka pary, Laura. Od tamtej chwili dumni rodzice chętnie publikują w sieci piękne rodzinne zdjęcia, na których fani mogą zobaczyć ich córki Laurę i Klarę. Teraz Anna Lewandowska w rozmowie z Pauliną Krupińską w "Dzień Dobry TVN" opowiedziała o roli podwójnej mamy i zdradziła, że... wcale nie może narzekać na zbyt wiele nieprzespanych nocy. Okazuje się bowiem Laura, w przeciwieństwie do Klary, daje pospać swoim rodzicom.

Trenerka skomentowała również zamieszanie pod jednym z jej ostatnich zdjęć, kiedy to pokazała, jak wygląda jej brzuch niecałe trzy tygodnie po porodzie.

Jestem od wielu lat trenerem personalnym. Moją pracą jest głównie bycie trenerem personalnym i na tym najbardziej się skupiam Moje ciało to moja praca, moja wizytówka. Natomiast ja się nie skupiam, żeby pokazać super formę. Co jest najdziwniejsze, pierwszy raz opisałam na blogu bardzo dla mnie ważną rzecz, czyli moje porody - jedna kobieta, dwa skrajne porody. Opisywałam to, że przy pierwszym porodzie, to był bardzo ciężki poród. Przeżyłam ledwo, dosłownie ledwo, natomiast - jak to powiedział doktor ordynator który przyszedł do mnie po porodzie uścisnąć mi dłoń - powiedział "Pani Aniu, dzięki pani przygotowaniu, a gratuluje pani bo to było wskazanie do cesarskiego cięcia, pani dała radę. Pani jest świetnym wzorem, bo ta aktywność jest bardzo ważna i to jest ten przykład, że aktywność pomogła pani w przejść przez ten poród"- zdradziła Anna Lewandowska w rozmowie z "Dzień Dobry TVN". - Natomiast jeżeli chodzi o drugi poród z Laurką to 30 minut, nawet nie zdążyli mi podać znieczulenia. Także to jest drugi skrajny przykład porodu, gdzie pokazuje, że ta aktywność fizyczna zadziałała. Ja chciałam bardzo to pokazać - Anna Lewandowska nawiązała do swoich zdjęć płaskiego brzucha.