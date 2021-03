Klara Lewandowska ma dopiero trzy lata i już potrafi pisać! Anna Lewandowska pokazała postępy córki 

Anna Lewandowska uwielbia dzielić się w sieci chwilami spędzonymi z córeczkami. Mała Laura rośnie jak na drożdżach, a jej 3 lata starsza siostrzyczka z roku na rok coraz bardziej zadziwia nie tylko swoich rodziców ale również obserwujących ich internautów. Mała Klara to nie tylko miłośniczka sportu ale również nauki. Nie jest tajemnicą, że dziewczynka porozumiewa się nie tylko w języku polskim, ale również niemieckim oraz angielskim. Teraz jej mama pokazała w sieci, jak Laura uczy się... pisać! Zobaczcie tę uroczą i zdolną trzylatkę.

Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała, jak Klara czule opiekuje się swoją siostrą! Zobaczcie, co zrobiła kiedy Laura zaczęła płakać

Klara Lewandowska uczy się pisać w wieku niespełna 4 lat

Klara Lewandowska i Laura Lewandowska to zdecydowanie najpopularniejsze siostrzyczki w Polsce, a to wszystko za sprawą ich znanych rodziców. Anna i Robert od czasu do czasu z radością dzielą się zdjęciami oraz mini filmikami ze swoimi pociechami na Instagramie. Klara co chwilę zadziwia internautów swoimi pomysłami i niezwykłymi umiejętnościami. Anna Lewandowska ma w niej doskonałą partnerkę do treningów, bo mimo tego, że Klara w maju skończy dopiero 4 latka potrafi już zrobić trening dla dorosłej osoby. I to z jaką dokładnością!

Sport to nie jedyne zainteresowanie małej Klary. Niedawno wraz z tatą przeprowadzała dziecięce eksperymenty chemiczne. Z radością też uczy się języków obcych. Okazuje się, że Klara uwielbia zdobywać nowe umiejętności i wręcz do niczego, nie trzeba jej zachęcać! Anna Lewandowska pokazała swoją wieczorną rutynę z Klarą, a dziewczynka przed zaśnięciem uczyła się pisać! Na nagraniu słychać było jak córka Roberta i Anny sylabuje wyrazy i próbuje je zapisać. Brawo Klara!

Zobacz także: Trendy wiosna 2021. Anna Lewandowska w kultowej ramonesce. Niemal identyczną kupisz w Reserved za grosze

Klara Lewandowska uczy się pisać w wieku niespełna 4 lat.

Instagram

Córki Anny Lewandowskiej i Roberta Lewandowskiego rosną jak na drożdżach.