Anna Lewandowska pokazała, jak Klara czule opiekuje się swoją siostrą! Zobaczcie, co zrobiła kiedy Laura zaczęła płakać

Anna Lewandowska pokazała, jak Klara czule opiekuje się swoją młodszą siostrą. Trenerka podczas relacji na InstaStories uchwyciła uroczy moment, jak jej starsza pociecha przytula Laurę, która nagle zaczyna płakać. Taka siostra to prawdziwy skarb! Musicie zobaczyć, jak Klara pociesza Laurę przed snem. To zdjęcie z pewnością was rozczuli.

Klara Lewandowska opiekuje się młodszą siostrą

Anna Lewandowska należy do grona gwiazd, które chętnie pokazują, jak wygląda ich życie. Trenerka dość często publikuje w sieci nagrania i zdjęcia, na których możemy zobaczyć jej bliskich, a od kiedy została mamą w sieci zaczęło się pojawiać sporo fotek jej uroczych córeczek. Anna Lewandowska z dumą prezentuje, jak jej starsza pociecha towarzyszy jej na treningach albo jak młodsza córeczka zaczyna stawiać pierwsze kroki.

Ostatnio, podczas relacji na InstaStories, Anna Lewandowska opublikowała kolejne nagranie z córkami, które skradły nasze serca! Trenerka pokazała, jak próbowała położyć spać swoje pociechy, żeby mieć chwilę czasu na kibicowanie Robertowi Lewandowskiemu przed telewizorem - mąż trenerki miał wówczas ważny mecz, w którym jego drużyna walczyła o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Zanim jednak Anna Lewandowska usiadła przed telewizor udało się jej uwiecznić uroczy moment, jak Klara i Laura leżą w jednym łóżeczku- w pewnym momencie mała Laura zaczęła płakać, a wtedy starsza siostra ruszyła, żeby ją przytulić i pocieszyć.

Zobaczcie sami. Ten widok, jak Klara czule opiekuje się młodszą siostrą jest naprawdę słodki!

Anna Lewandowska pokazała, jak Klara zajmuje się młodszą siostrą.

Klara już w maju skończy cztery lata, a jej młodsza siostra rok.