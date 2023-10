Bardzo smutne informacje dotarły do mediów. Mariusz Walter nie żyje - dowiedzieliśmy się o tym 13 grudnia 2022 roku, tuż po godzinie 20:00. Informację o śmierci współzałożyciela stacji TVN przekazała Monika Olejnik.

- Proszę państwa, mam dla państwa smutną wiadomość. Zmarł Mariusz Walter – wybitny dziennikarz, reżyser, twórca stacji TVN. Mariusz odszedł dzisiaj – poinformowała dziennikarka.

Nie żyje Mariusz Walter, współzałożyciel stacji TVN

Mariusz Walter urodził się 4 stycznia 1937 roku we Lwowie. Jego miłość do mediów rozwijała się już na etapie studiów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie zaczął pracę w studenckim radiowęźle. Później pracował m.in. w Radiu Katowice, ośrodku Telewizji Polskiej w Katowicach, by w 1963 roku przeprowadzić się do stolicy i rozpocząć pracę w stołecznej TVP, w której pracował do 1982 roku. Rok później Mariusz Walter poznał Jana Wejcherta, z którym stworzył kilkanaście telewizji w tym TVN i TVN24. Do 2001 roku Mariusz Walter był prezesem TVN.

Dziś, we wtorek 13 grudnia 2022, dotarły jednak smutne informacje o śmierci Mariusza Waltera. Wybitny dziennikarz, reżyser i współtwórca stacji TVN zmarł w wieku 85 lat. W pięknych słowach Mariusza Waltera pożegnał m.in. znany dziennikarz TVN, Wojciech Bojanowski.

Zmarł Mariusz Walter, niezwykle ciepły, dobry i zakochany po uszy w telewizji Człowiek. Bardzo interesował się światem, tym co się dookoła dzieje i co dzieje się u Ciebie, w Twoim domu, w Twojej rodzinie, czy wszystko aby na pewno dobrze.

Bez niego nie byłoby telewizji TVN

