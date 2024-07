Odliczamy dni do MTV EMA 2013, a lista artystów, którzy wystąpia na gali robi się coraz ciekawsza!

Dodaliśmy właśnie dwa gorące występy do planu tegorocznej gali. Kings of Leon, prekursorzy alternatywnego rocka z Tenneessee (bracia Jared, Caleb i Nathan Followill, oraz ich kuzyn Matthew) już występowali na gali w Madrycie w 2010 r. To będzie ich powrót na EMA.

A tymczasem debiut na EMA zaliczą dziewczyny z Icona Pop (Aino Jawo i Caroline Hjelt), które wdarły się na scenę muzyczną hitem "I love it". My też kochamy fakt, że wystąpią na gali.

Zespół i wokalistki mają coś wspólnego. Są nominowani do nagrody MTV EMA. Kings of Leon oczywiście w kategorii Najlepszy Występ Rockowy, a Icona Pop - Najlepszy Debiut, Najlepszy Występ w serii MTV Push oraz Najlepszy Zespół Szwedzki.

Oglądaj relację na żywo 10 listopada. Zobaczysz także Katy Perry, Miley Cyrus, Robina Thicke, Snoop Dogga, Afrojacka, Imagine Dragons i The Killers!