Kinga Rusin zaczyna urządzać luksusową willę w Kostaryce. Gwiazda jest zachwycona

Gdy za oknami w Polsce pogoda nadal nie zachęca do wyjścia, Kinga Rusin wypoczywa w słonecznej i ciepłej Kostaryce. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek telewizyjnych w Polsce zatrzymała się na dłużej w Santa Teresa. Dziennikarka nie tylko może napawać się pięknym krajobrazem surferskiej miejscowości, ale ma też do dyspozycji naprawdę luksusową willę. Gwiazda znana przede wszystkim z pracy w stacji TVN pokazała internautom, w jakich warunkach mieszka. Fani oszaleli z zachwytu. Kinga Rusin pokazuje kolejne zdjęcia luksusowej rezydencji w Santa Teresa Odkąd Kinga Rusin zakończyła długą przygodę ze stacją TVN, zaczęła intensywnie podróżować po świecie. Dziennikarka marzyła o tym, by na dłużej wyjechać z Polski i obecnie spełnia swój sen wraz z partnerem Markiem Kujawą. Ostatnio prezenterka telewizyjna trafiła do Kostaryki. Zauroczona tamtejszym klimatem postanowiła zostać tam na dłużej po tym, jak znalazła wspaniałe miejsce. Niedawno Kinga Rusin pokazała zdjęcia domu, w którym się zatrzymała. Co ciekawe, luksusowa willa nie ma ścian! Zobacz także: Kinga Rusin pokazała nową willę na Kostaryce. Nie ma tam ścian: "I to jest najlepsze" Na koniec weekendu Kinga Rusin postanowiła pochwalić się kolejnymi przepięknymi widokami. Dziennikarka, która przez 15 lat pracowała w stacji TVN, pokazała, co widzi z wnętrza rezydencji. Trzeba przyznać, że obraz może zwalić z nóg. Sceneria rodem z filmów. Nie mogę się nasycić tym widokiem! Magiczny o każdej porze dnia. Mogłabym się godzinami wpatrywać w tę niczym niezakłóconą, zieloną przestrzeń. Nikogo w zasięgu wzroku, za to odgłosy dżungli wszędzie dookoła - napisała Kinga Rusin. Gwiazda znana z TVN opowiedziała też internautom, jak mijają jej dni w Santa Teresa. Czytając o życiu w słynnym surferskim mieście, aż...