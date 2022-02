Kinga Rusin pokazała nową willę na Kostaryce. Nie ma tam ścian: "I to jest najlepsze"

Kinga Rusin w ostatnim czasie porzuciła życie w Polsce i razem z partnerem spędziła kilka miesięcy na Malediwach i południu Europy. Wygląda jednak na to, że dziennikarka zdecydowała się powrócić do stolicy kraju, bo paparazzi właśnie przyłapali piękną dziennikarkę na ulicach Warszawy. Kinga Rusin wyskoczyła na zakupy do butiku Roberta Kupisza. Zobaczcie nowe zdjęcia paparazzi! Zobacz także: Klapki w stylu Kingi Rusin są teraz na promocji! Kupicie je nawet 50 procent taniej Kinga Rusin na zakupach w Warszawie. Tylko spójrzcie na jej auto! Kinga Rusin od lat zachwyca swoją klasą i stylem tysiące fanek - dziennikarka jest uważana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Nawet na szybkie zakupy wybiera modne i stylowe elementy garderoby oraz luksusowe dodatki. Tak się stało również i tym razem, kiedy to paparazzi spotkali prezenterkę podczas zakupów w jednym z najmodniejszych butików w Warszawie. Zobacz także: Czym jeździ Kinga Rusin? Luksusowy samochód i elegancka stylizacja robią wrażenie Niestety, w Polsce nie panują tak wysokie temperatury jak na Malediwach, dlatego gwiazda musiała wybrać nieco cieplejszą, ale oczywiście bardzo modną stylizację. Dziennikarka tym razem postawiła na jeansy, białą bluzkę z kołnierzykiem, prostą zieloną kurtkę związywaną w pasie i oryginalne zielone klapki. Wrażenie robi oczywiście torba z włoskiego domu mody. Model typu "shopper" od Gucci, który wybrała Kinga Rusin kosztuje ponad 5 tysięcy złotych! Wygląda na to, że zakupy sprawiły dziennikarce wiele przyjemności. Gwiazda przemierzała warszawskie uliczki w dobrym humorze. W końcu dotarła do swojego luksusowego samochodu. Czym jeździ Kinga Rusin? Jak się okazało, to Porsche Panamera S! Auto zdecydowanie nie należy do najtańszych -...