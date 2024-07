1 z 6

Kinga Rusin została przyłapana przez paparazzi na ulicach Warszawy. Jak gwiazda TVN prezentuje się w stylizacji na co dzień? Świetnie! Dziennikarka postawiła na czarny total look, a najmocniejszym akcentem stylizacji była duża torba Celine za blisko 11 tysięcy złotych! Widać, że ten model przypadł Kindze Rusin do gustu- to już kolejny raz kiedy prowadząca program "Agent" wybiera właśnie torbę marki Celine.

Kinga Rusin świętuje dzisiaj swoje 45. urodziny i musimy przyznać, że patrząc na jej zdjęcia trudno nam w to uwierzyć! Dziennikarce życzymy wszystkiego dobrego!

