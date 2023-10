Kinga Rusin postanowiła zaprezentować swoim fanom zupełnie nowy look - tym razem niemal cały w czerni! Prowadząca "Dzień Dobry TVN" postawiła na look czarno-szary. Rusin zdecydowała się połączyć pięć klasycznych elementów garderoby, które każda z nas ma z pewnością w swojej szafie. Gwiazda zdecydowała się na czarny oversizowy płaszcz (bardzo możliwe, że męski!), który zestawiła z czarnym golfem i najmodniejszymi spodniami na wiosnę 2020 - szerokimi szarymi spodniami z zakładkami. Kinga nie zapomniała o dodatkach - czarnej torebce i botkach na obcasie. Ważnym elementem okazała się też biżuteria - kolczyki koła, cztery połączone ze sobą naszyjniki oraz okulary, tzw. "muchy". Jak wam się podoba look Kingi Rusin? My jesteśmy na tak!

Kinga Rusin wybrała czarny oversizowy płaszcz, który będzie wyglądał doskonale na każdej sylwetce. Podwinięte rękawy dodały jej eleganckiej stylizacji nieco więcej luzu. My jesteśmy na tak!

Kinga Rusin do całości dobrała srebrną biżuterię oraz czarną torebkę. Minimalistycznie, ale za to jak modnie!

Kinga Rusin postawiła na szerokie szare spodnie z zakładkami. Spodnie Rusin są totalnie w trendach na wiosnę 2020. Dlaczego? Wiosną projektanci zachęcają nas do wybrania szerszych spodni i zapomnienia choć na chwilę np. o skinny jeans.

Całość została uzupełniona przez czarne botki na obcasie. Kiedy zakładasz szerokie spodnie, warto zestawić je z butami na obcasie. Dlaczego? Po to, aby wyszczuplić optycznie sylwetkę. Pamiętajcie bowiem, że szerokie spodnie, np. szwedy, mogą nieco pogrubić! Kinga Rusin doskonale zna ten trik i stosuje go zawsze, kiedy zakłada szersze spodnie!