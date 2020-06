Kinga Rusin w sportowych spodniach i szpilkach!? Jak wypadło to zaskakujące połączenie?

Kinga Rusin jest znana z doskonałego wyczucia stylu. Potrafi łączyć ze sobą nawet z pozoru niepasujące do siebie wzory i bawi się trendami. Tym razem znów zaprezentowała nieoczywistą stylizację, w której została przyłapana przez fotoreporterów, kiedy opuszczała studio TVN. Dziennikarka zaskoczyła zestawieniem spodni o sportowym kroju z gumką w pasie, troczkami i lampasem ze szpilkami w wężowy wzór. Trzeba przyznać, że to dość kontrowersyjne połączenie, ale w wydaniu Kingi Rusin wygląda doskonale! Sami zobaczcie cały look gwiazdy!

Kinga Rusin w sportowych spodniach!?

Kinga Rusin zazwyczaj zachwyca swoimi stylizacjami, które prezentuje w studiu "Dzień Dobry TVN", ale okazuje się, że jej codzienne zestawy też zasługują na uwagę. Dziennikarka wygląda doskonale nie tylko w kobiecych sukienkach , ale też w jeansowym kombinezonie i botkach od Isabel Marant, a teraz zachwyciła nieoczywistą stylizacją ze spodniami z lampasem i wężowymi szpilkami.

Tylko spójrzcie na ten look! Na innej osobie taki zestaw wyglądałby równie dobrze?

Zobacz także: Trendy wiosna 2020. H&M wyprzedaje najpiękniejszą spódnicę za 59 złotych!

East News