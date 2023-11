Kinga Rusin po raz kolejny zachwyciła swoją stylizacją. Dziennikarka uwielbia kobiece, zwiewne sukienki i widać, że to one zajmują najwięcej miejsca w jej szafie. Styl gwiazdy TVN inspiruje tysiące kobiet, które pod każdym jej nowym zdjęciem pytają o marki ubrań, które nosi. Tym razem Kinga Rusin zaprezentowała się w jasnej sukience, która nie jest tania, ale podobne modele bez problemu znajdziecie w topowych sieciówkach. Zobaczcie, jaką markę wybrała!

Reklama

Kinga Rusin w długiej zwiewnej sukience

Kobieca długa sukienka z ręcznie powlekanymi guzikami to projekt marki 303 Avenue. Model Juliet jest dostępny na stronie marki i kosztuje 769 zł. Bardzo drobny geometryczny wzór i delikatne marszczenia sprawiają, że sukienka wygląda lekko i zwiewnie, a jednocześnie bardzo kobieco. Kinga Rusin tę stylizację uzupełniła klasycznymi szpilkami w brązowym kolorze oraz błyszczącą opaską. Ten dodatek do włosów ostatnio dziennikarka bardzo polubiła i coraz częściej wybiera go jako dopełnienie codziennych zestawów. Trzeba przyznać, że ten look możemy zaliczyć do tych najbardziej udanych i zgodnych z trendami na jesień 2019. Sami spójrzcie!

Instagram

Fanki Kingi Rusin też doceniły tę stylizację i nie szczędziły miłych słów. Oto niektóre komentarze:

Pani ma zawsze takie śliczne sukienki i zawsze tak ładnie w nich Pani wygląda ???????? Śliczna spódnica i buty na obcasie! Uwielbiam taki styl! śliczne zdjecie !! Śliczna Ty ❤️ Śliczna sukienka❤️❤️

Prawda, że sukienka na dziennikarce prezentuje się jeszcze lepiej niż na modelce?

Mat. prasowe