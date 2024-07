Kinga Rusin w Mazurskim Parku Krajobrazowym

1 z 10

Kinga Rusin na co dzień jest bardzo zapracowaną osobą. W co drugi weekend prowadzi "Dzień Dobry TVN", a w tygodniu jest bizneswoman, która dogląda i cały czas rozwija swoją firmę produkującą naturalne kosmetyki. Nic więc dziwnego, że każdą wolną chwilę gwiazda stara się wykorzystać do granic możliwości.

Przedłużony weekend Kinga postanowiła spędzić w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Jej zdaniem jest to jedno z piękniejszych miejsc w Polsce, do którego uwielbia wracać. Podczas wyjazdu Rusin mogła oddać się m.in. swojej pasji. Jazda konna po lasach i polach z pewnością jest bardzo odprężająca.

- Kosmetyki za darmo!!! Rozdają w mazurskich lasach. Cudownie czyste, wilgotne i ciepłe powietrze to najlepszy na świecie krem nawilżający. Wczoraj czterogodzinny "rajd twardziela" po Mazurskim Parku Krajobrazowym. Dla ciała i ducha! Bajka!!! - skomentowała dodane przez siebie fotki na Facebooku.

Na szczęście pogoda dopisała gwieździe i ta mogła spokojnie naładować swoje akumulatory do dalszej pracy. W końcu to jeden z ostatnich momentów przed zbliżającą się zimą, aby pojeździć konno.

