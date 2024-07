Na castingi do programów takich jak "You Can Dance" przychodzą tysiące utalentowanych osób. Wydawać by się mogło, że jurorzy tak samo szybko o nich zapominają jak oni o stresie po otrzymaniu biletu do dalszego etapu. Tymczasem, nic bardziej mylnego. W rozmowie z nami Kinga Rusin przyznała, że jeden z uczestników tak bardzo ją zaintrygował, że śnił się jej. Co ciekawe, chłopak o którym mowa, nie przypadł do gustu pozostałej części jury i odpadł na pierwszym castingu. Na szczęście ta historia ma pozytywne zakończenie. Jakie? Posłuchajcie co na ten temat mówi Rusin:

Pierwszy odcinek VII edycji "You Can Dance" już 7 marca na antenie TVN.

