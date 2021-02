Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 29. Niedługo po północy ogłoszono, że podczas tegorocznego finału, 31 stycznia 2021 roku, udało się zebrać aż 127 495 626 zł! Tego dnia Orkiestra gra nie tylko w Polsce, ale również w innych zakątkach świata. Kinga Rusin wraz z Markiem Kujawą przebywają właśnie na jednej z indonezyskiej wysp, ale również tam zdecydowali się opowiedzieć o niesamowitej inicjatywnie, która od 29 lat jednoczy Polaków. Lokalni mieszkańcy przygotowali coś od siebie, a Kinga Rusin postanowiła w tym roku zasilić konto fundacji znaczącą kwotą!

Razem stanowimy niesamowitą siłę! Moc to działanie - przyznała na Instastory

Kinga Rusin jakiś czas temu wyprowadziła się z Polski. Nie występowała również publicznie. Niedawno jednak zdradziła, że od jakiegoś czasu wraz z Markiem Kujawą mieszka i pracuje na jednej z wysp na Oceanie Indyjskim.

Mimo czasowej zmiany lokalizacji Kinga Rusin nie zapomniała o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Z tej okazji wraz z Markiem Kujawą zdecydowali się zasilić konto fundacji kwotą aż 30 tysięcy złotych!

WOŚP 2021 Dziś wszyscy na świecie gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! Przesyłamy Wam trochę lokalnych, „wyspiarskich” pozytywnych wibracji, wpłacamy razem z Markiem na konto Orkiestry 30 tysięcy i zachęcamy do dokładania „cegiełek”. Pobijmy kolejny rekord! Razem stanowimy niesamowitą siłę! Moc to działanie❤️! Dziękujemy @fundacjawosp

Ps. Obejrzyjcie do końca i zwróćcie uwagę na najlepszego bębniarza w niebieskiej koszuli🤣