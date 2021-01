Ferrari, epizod w "Brzyduli", metamorfoza mieszkania przez Szelągowską. Oto najciekawsze i najdroższe aukcje WOŚP 2021

Już w niedzielę 31. stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz dwudziesty dziewiąty. W sieci dostępne są licytacje, z których cały zysk zostanie przeznaczony na na zakup sprzętu dla oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Wśród najpopularniejszych aukcji znajdują się m. in. Ferrari F430 F1 Radka Kotarskiego, koszulka Ligi Mistrzów UEFA Roberta Lewandowskiego, mały epizod w "BrzydUli 2", kolacje z Klaudią El Dursi i Izabelą Janachowską, a także projekt pomieszczenia zrealizowany przez Pracownię Doroty Szelągowskiej! Zobaczcie najpopularniejsze aukcje 2021 roku na rzecz WOŚP.

Zobacz także: WOŚP 2021 nie będzie taki sam jak zawsze. Jurek Owsiak zdradził nam, co się zmieni w tym roku

Radek Kotarski przekazał na licytację książkę "Inaczej. Jak pracować mniej, ale lepiej i przyjemniej" oraz Ferrari F430 F1 z 2006 roku z wyścigowym pakietem Challenge w stanie kolekcjonerskim. Aktualna cena na licytacji wynosi już 450 001 zł! Licytować możecie TUTAJ.

AKPA

Robert Lewandowski przekazał koszulkę Ligi Mistrzów UEFA. Aktualna cena wynosi 17 100 zł. Licytować możecie - TUTAJ.

East News

Iga Świątek, zwyciężczyni turnieju French Open 2020 przekazała na rzecz WOŚP rakietę, którą zdobyła mistrzostwo świata. Aktualna cena wynosi już 16 600 zł - licytować możecie TUTAJ.

East News/Rob Prange/Shutterstock

Julia Kamińska i Paulina Kondrak w imieniu twórców "BrzydUli" przekazały na licytację możliwość zagrania krótkiego epizodu w serialu "BrzudUla 2". Aktualna cena sięga już 24 204 zł - licytować możecie TUTAJ.

Instagram

Anna Lewandowska przekazała możliwość wylicytowania tygodniowego udziału w Camp by Ann dla jednej osoby. Aktualna cena wynosi już 22 800 zł - licytować możecie TUTAJ.

Instagram/Anna Lewandowska

Na aukcjach WOŚP dostępna jest również licytacja kolacji dla dwóch osób z Alicją Majewską i Andrzejem Piasecznym. Aktualna cena to 11 200 zł - licytować możecie TUTAJ.

Do wylicytowania jest także wyjątkowa wycieczka po Warszawie i okolicach busem z programu "Down the road", w towarzystwie Przemka Kossakowskiego oraz bohaterów programu. Aktualna cena to 9800 zł. Licytować można - TUTAJ.

Cena kolacji z Klaudią El Dursi aktualnie wynosi 9600 zł. Licytować można TUTAJ.

Mat. prasowe

Podczas aukcji tegorocznego WOŚP można wylicytować również projekt jednego pomieszczenia do 20 m2 realizowany przez przez Pracownię Doroty Szelągowskiej. Aktualna cena wynosi 9100 zł. Licytować możecie TUTAJ.

Suknia ślubna oraz spotkanie z Izabelą Janachowską aktualnie kosztuje 7100 zł. Licytować możecie TUTAJ.