Kinga Rusin poprowadzi nowy program, który zastąpi... "Ameryka Express"? Według informacji "Super Expressu" szefowie TVN nie planują kolejnej edycji hitowego show, które do tej pory prowadziła Agnieszka Woźniak-Starak. I choć wcześniej pojawiły się plotki, że w kolejnej odsłonie może ją zastąpić Małgorzata Rozenek, to teraz okazuje się, że show najprawdopodobniej nie wróci na antenę!

Jak informuje "Super Express" wszystko wskazuje na to, że zamiast "Ameryki Express", którą miałaby poprowadzić Małgorzata Rozenek, w TVN zobaczymy nowy program z Kingą Rusin.

Jest kilka programów, które chciałabym poprowadzić, ale to zostawiam na rozmowę z moim szefem. On wie, które i jakie. Jak się coś kończy, to się szykuje coś nowego - w rozmowie z dziennikiem zdradziła Kinga Rusin.