Kinga Rusin odchodzi z "Dzień Dobry TVN" po 15 latach pracy! Oto kulisy jej rozstania z TVN

W „Dzień dobry TVN” już od jakiegoś czasu powoli następują wielkie zmiany. Najpierw z programu odeszła Magda Mołek, a wraz z nią z telewizją śniadaniową pożegnał się Marcin Meller. Niedawno z programu odszedł Piotr Kraśko, a teraz okazuje się, że z „Dzień Dobry TVN” rozstaje się też Kinga Rusin. Dziennikarka w porannym programie pracowała od 15 lat! Wygląda na to, że przyszedł czas na zmiany!

Dlaczego Kinga Rusin rozstaje się z „Dzień dobry TVN”?

Według informacji podanych przez serwis plejada.pl Kinga Rusin niebawem sama ma poinformować o swoim odejściu z „Dzień dobry TVN”:

Dyrektor Miszczak dał jej wolną rękę. O odejściu zdecydowała sama – czytamy na stronie serwisu.

Okazuje się, że to dziennikarka sama zdecydowała o rezygnacji z prowadzenia porannego pasma w TVN i zamierza postawić na swój rozwój oraz firmy, którą prowadzi. A co miało skłonić Kingę Rusin do podjęcia tej decyzji?

Na decyzji zaważyć miały m.in. nowe regulacje dotyczące wypowiadania się w social mediach. Kinga ma wyraziste poglądy i nie chce dłużej się autocenzurować - zdradził informator serwisu plejada.pl.

Kto zastąpi Kingę Rusin w "Dzień dobry TVN"?

Kingę Rusin ma zastąpić Agnieszka Woźniak-Starak, o jej powrocie do stacji media rozpisywały się już od dawna, a niedawno pojawiły się zdjęcia paparazzi ze spotkania dziennikarki z Edwardem Miszczakiem, dyrektorem programowym TVN. Teraz informator serwisu plejada.pl zdradza, że żona tragicznie zmarłego Piotra Woźniaka-Staraka zostanie najcenniejszą gwiazdą stacji:

Agnieszka jest w bardzo komfortowej sytuacji. Będzie miała wolną rękę w wielu sprawach. Od września będzie najcenniejszą gwiazdą stacji - dodaje informator plejada.pl

Dziennikarka już od 2013 roku gościnnie pojawiała się w roli współprowadzącej "Dzień dobry TVN". Na swoim koncie ma też prowadzenie dwóch hitów TVN: „Ameryka Express” i „Big Brother”. Jak podaje plotek.pl Agnieszka Woźniak-Starak duet w telewizji śniadaniowej miałaby stworzyć z Piotrem Kędzierskim.

East News

Kinga Rusin i Piotr Kraśko byli jedną z najpopularniejszych par w "Dzień dobry TVN".