Kinga Rusin odpowiada Zofii Klepackiej! Na Instagramie gwiazdy TVN pojawił się obszerny wpis na temat sportsmenki, która od jakiegoś czasu atakuje społeczność LGBT. Przypomnijmy - kilka dni podczas wyborów doszło do awantury na ulicy między Rusin a Klepacką. Prezenterka wytknęła Klepackiej, że to wstyd, żeby tak znana olimpijka głosiła mocno homofobiczne treści. W nagraniu udostępnionym przez Zofię widać, jak nie pozwala dojść do głosu gwieździe TVN, a pewnym momencie agresywnie pyta: Co ta pani osiągnęła w życiu? Kim ona jest? . Po stronie Kingi Rusin opowiedziała się cała plejada gwiazd, ale przede wszystkim internautów. To jednak nie koniec konfliktu!

Kinga Rusin miażdży Zofię Klepacką za homofobiczne poglądy

Kilka miesięcy temu Zofia Klepacka udzieliła wywiadu na temat wprowadzenia karty LGBT w Warszawie. Na początku na Facebooku napisała:

Mówię kategoryczne NIE dla promocji środowisk LGBT i będę bronić tradycyjnej Polski

Co miała na myśli Klepacka? Swoje poglądy rozjaśniła w rozmowie z Polskim Radiem:

Ten program będzie działał tylko na szkodę naszych dzieci. To jest indoktrynowanie. Takie dziecko jest bezbronne. Bardzo łatwo można nim manipulować. Ja, jako rodzic, nie zgadzam się z taką edukacją, jaką proponuje karta LGBT. Będę z tym walczyć chociażby poprzez wrzucanie różnych postów. Będę walczyć o tradycyjną Polskę z wartościami chrześcijańskimi.

Mimo wszystko, Klepacka uważa się za osobę tolerancyjną (doceniamy poczucie humoru, choć śmiesznie nie jest). Społeczność LGBT nazwała bowiem "wynaturzeniem":

Jestem bardzo tolerancyjną osobą. Kiedy chodziłam do szkoły, nikt nie musiał uczyć tolerancji, to po prostu samo wychodzi z biegiem czasu, gdy się dorasta. Ja po prostu się nie zgadzam na promocję wynaturzeń. I nie można do tego dopuścić, musimy bronić naszych wartości.

Kinga postanowiła przypomnieć skandaliczne wypowiedzi Zofii na Instagramie i odnieść się do nich. Uważa, że Klepacka powinna ponieść konsekwencje za szerzenie nienawiści:

Szerzenie poglądów takich jak Klepackiej prowadzi do samobójstw dzieci. Nawiązując do dzisiejszego wywiadu Zofii Klepackiej pragnę przypomnieć, że według niej homoseksualizm to „wynaturzenie” (z wcześniejszego wywiadu dla publicznego radia). Czy można jeszcze ostrzej wyrazić pogardę dla drugiego człowieka? Przez podobne wypowiedzi i nieukrywany brak tolerancji dla inności samobójstwo popełnił zaszczuty przez rówieśników 14-letni Dominik Szymański z Bieżunia. Myśli samobójcze ma ponad 70% homoseksualnych dzieci, które czują się nieakceptowane i nietolerowane. W Polsce każdego dnia dwoje dzieci odbiera sobie życie! Osoby publiczne, medaliści, sportowi idole muszą brać odpowiedzialność za to co mówią! Co, jeśli jedno z dzieci pani Klepackiej okaże się homoseksualne? Strach pomyśleć... - pisze Kinga.

Rusin zastanawia się, czy Klepacka nie powinna zostać wykluczona z kadry olimpijskiej.

Warto żeby pani Klepacka przypomniała sobie co mówiła jej koleżanka z kadry windsurfingowej, Jolanta Ogar: „My nie zachorowaliśmy na homoseksualizm, my nim nikogo nie zarażamy. Tacy się urodziliśmy. To jest poza naszą kontrolą”. Czy Klepacka nie podaje „wynaturzonej” koleżance z kadry ręki? Nazwanie drugiego człowieka „wynaturzonym” (wynaturzenie: zwyrodnienie, degeneracja, dewiacja) to zachowanie niegodne szerzącego tolerancję ruchu olimpijskiego. To jest kompromitacja! Podstawa do usunięcia z kadry olimpijskiej. Piętnowanie braku tolerancji Pani Klepackiej dla inności nie jest więc brakiem tolerancji czy szacunku dla niej. Jest walką ze złem i niechrześcijańską postawą. Tu nie ma dwuznaczności. Jej poglądy o „wynaturzeniu” to zło które prowadzi do jeszcze większego zła. Nie ma tolerancji dla zła! Więc powtórzę pani Klepackiej: WSTYD

To jednak nie wszystko. Gwiazda TVN odnalazła zapis, w którym za dyskryminację z powodu rasy, płci czy orientacji grozi eliminacja z Komitetu Olimpijskiego:

WAŻNE! Artykuł 1 pkt. 4 Kodeksu Etycznego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego: – wyeliminowanie wszelkiej dyskryminacji niezależnie od jej powodu: rasy, koloru skóry, płci, orientacji seksualnej, języka, religii, poglądów politycznych lub innych, pochodzenia narodowego lub społecznego, statusu majątkowego, cenzusu urodzenia lub jakiegokolwiek innego... - przytacza zapis Kinga Rusin.

Pod postem Rusin nie brakuje słów wsparcia i gratulacji, do których ciężko się nie przyłączyć. A więc napiszemy tylko: prawo Pani Kingo!

Pełen wpis Kingi Rusin:

