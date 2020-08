Agnieszka Woźniak-Starak wraca do TVN?! Spotkała się z Edwardem Miszczakiem, a w sieci umieściła TEN wpis 

Paparazzi przyłapali Agnieszkę Woźniak-Starak na spotkaniu z Edwardem Miszczakiem. Czy jest to zapowiedź jej niedługiego powrotu do telewizji? Czy prezenterka wróci do programów rozrywkowych? Jeden z jej ostatnich wpisów sugeruje, że jest gotowa na powrót do pracy. Jakie ma pomysły na siebie?

Agnieszka Woźniak-Starak wraca do pracy w TVN?

Agnieszka Woźniak-Starak po tragicznej śmierci męża, Piotra Woźniaka-Staraka wycofała się z życia publicznego. Kilka miesięcy po tragedii wróciła do pracy w radiu. Jednak wygląda na to, że powoli jest również gotowa na to, aby ponownie wrócić do pracy w TVN.

Paparazzi przyłapali ją na spotkaniu z Edwardem Miszczakiem. Dyrektor TVN od początku zapowiedział, że miejsce na Agnieszkę będzie na nią czekało:

My jesteśmy gotowi, tak, ale to Agnieszka musi wybrać porę, kiedy będzie wiedziała, że może i chce już wrócić - mówił niedawno, jak cytuje Super Express

Czy podczas ostatniego spotkania rozmawiali na temat jej przyszłości w stacji? Wygląda na to, że tak. Jak ustalił Super Express, Agnieszka Woźniak-Starak nie chciałaby więcej zajmować się programami rozrywkowymi. Jak podaje tabloid zastanawia się nad dokumentami oraz reportażami, które już w przeszłości przygotowywała dla TVN Style. Chciałaby się zajmować trudnymi życiowymi tematami.

Niedawno na swoim profilu udostępniła post Bartka Jędrzejaka ze wspomnieniem "Big Brothera". Napisała, że również tęskni za pracą.

