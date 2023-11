Polacy mocno trzymają kciuki za naszą reprezentację, która przebywa właśnie w Rosji na mistrzostwach świata w piłce nożnej. Wychowankowie Adama Nawałki już 19 czerwca zagrają swój pierwszy mecz na Mundialu 2018. Piłkarze ostro ćwiczą przed tym spotkaniem, jednak w przerwie między treningami starają się ciekawie spędzać czas. Polska kadra odwiedziła między innymi delfinarium. Chłopaki pochwalili się tym faktem na Instagramie. Jednak nie wszystkim spodobała się taka forma rozrywki...

Zobacz także: Tu będą mieszkać nasi piłkarze w Soczi. Luksusowo? To mało powiedziane! ZDJĘCIA

Kinga Rusin, która znana jest ze swojej działalności na rzecz zwierząt i środowiska, była wściekła, gdy zobaczyła naszą kadrę w delfinarium. Dziennikarka dała upust swoim emocjom na Instagramie, gdzie zamieściła obszerny wpis na ten temat.

Serio? Nasi piłkarze „relaksowali” się w delfinarium??? Jak można się relaksować w delfinarium wiedząc to, co cywilizowany świat wie już od dawna!? Delfinaria to miejsce powolnej śmierci, w strasznych cierpieniach jednych z najpiękniejszych, najdelikatniejszych i najrozumniejszy ssaków na Ziemi! To miejsce, gdzie na ich cierpieniu zarabia się kasę! A to wszystko dla rozrywki i „relaksu” bezrefleksyjnej gawiedzi! Jaki to przykład dla milionów młodych fanów, dla których nasi piłkarze to prawdziwi bohaterowie i wzór do naśladowania!?