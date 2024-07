Kinga Rusin to jedna z najlepiej ubranych gwiazd w Polsce. Jak widać nawet w dresach i kożuchowej kamizelce potrafi wyglądać ultra stylowo. Tym razem gwiazda w drodze do studia Dzień Dobry TVN wybrała odcienie szarości i brązu. Jednak spośród wszystkiego, co miała na sobie największą uwagę przykuła torebka Luois Vuitton.

Reklama

Przeczytajcie więcej o stylu Kingi Rusin

Kinga Rusin wybrała brązową torebkę Louis Vuitton z tłoczonymi monogramami. Model Artsy MM, który nosi Kinga to koszt prawie 9,000 złotych. Model ten dostępny jest również w innych kolorach np. różowym.

Reklama

Jak oceniacie ten look Kingi? Bo według nas wygląda bosko!

Zobaczcie więcej zdjęć tej stylizacji Kingi Rusin: