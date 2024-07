Kinga Rusin na ceremonii rozstania Oscarów 2016 wyglądała olśniewająco! Dziennikarkę na czerwonym dywanie można było pomylić z gwiazdami światowego formatu...

Kinga pojechała do Los Angeles, by przygotować dla stacji TVN relację z tego wyjątkowego wydarzenia. Na jej profilach w social media pojawiło się mnóstwo zdjęć z Hollywood. Jeszcze przed wielką galą, Kinga pokazała swoim fanom migawki z przygotowań do najważniejszej imprezy w branży filmowej w roku.

Kinga Rusin, jak zwykle, doskonale przygotowała się to występu w Teatru Dolby w Hollywood. Gwiazda TVN postawiła na wyrafinowaną kreację marki Paprocki&Brzozowski. Była to długa, biała suknia z trenem, który pięknie prezentował się na czerwonym dywanie. Kreacja sięgała ziemi i miała długie rękawy, lecz nie zabrakło seksownego akcentu w postaci głębokiego dekoltu, spod którego wystawała czarna koronka. Look dziennikarki dopełniła prosta fryzura i klasyczny makijaż z czerwonymi ustami w roli głównej. Naszym zdaniem, Kinga zadała szyku na miarę Oscara!

Kinga Rusin na Oscarach 2016

Nie był to pierwszy raz, kiedy Kinga Rusin pojechała do Hollywood, by relacjonować wielką oscarową galę dla stacji TVN. Również rok temu, dziennikarka brylowała na czerwonym dywanie. Wtedy również postawiła na biel.

Dziennikarka w tym roku nie tylko zachwycała suknią, ale także pokazała zdjęcie z pewnym bardzo znanym aktorem. Nie było to tegoroczny zwycięzca Leonardo DaCaprio, lecz... ubiegłoroczny zdobywca statuetki za rolę Stephena Hawkinga w filmie „Teoria wszystkiego”.

Eddie Redmayne. Genialny w zeszłym roku jako Stephen Hawking. W tym roku pokonany przez Leo. Mimo wszystko z uśmiechem na ustach???? - napisała Kinga Rusin na swoim Instagramie.

Czekamy na więcej zdjęć Kingi z gwiazdami światowego kina! I przede wszystkim - z triumfatorami Oscarów 2016!

Kinga Rusin na czerwonym dywanie w Hollywood wystąpiła w białej kreacji.

Dziennikarka miała na sobie suknię marki Paprocki&Brzozowski.

Kinga Rusin i Eddie Redmayne na wspólnym zdjęciu.