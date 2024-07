Kinga Rusin chwali się zdjęciami z Los Angeles tuż przed Oscarami! Dziennikarka pojechała tam jako jedyna polska dziennikarka, aby zrobić relację z największej filmowej gali. Najważniejsza impreza roku zawsze przyciąga tłumy gwiazd znanych na całym świecie. To właśnie Kinga Rusin będzie miała możliwość być tam po raz kolejny i przygotować dla Polaków obszerną relację, a także wywiady z gwiazdami. Obecność w Los Angeles na Oscarach to ogromne wyróżnienie i bardzo ciężko otrzymać tam zaproszenie! Dziennikarka już przygotowuje pierwsze materiały, a na Instagramie pokazuje kilka fotek spod Teatru Dolby w Hollywood, gdzie odbędzie się uroczysta gala.

Dla Kingi Rusin to nie pierwszy raz na Oscarach. Już w zeszłym roku prezenterka miała szansę relacjonować dla Polaków to, co dzieje się w Hollywood. To był też ważny okres, ponieważ polski film "Ida" został nagrodzony statuetką w kategorii "Najlepszy film nieanglojęzyczny". Teraz na próżno szukać rodzimej produkcji, a cały świat trzyma kciuki za Leonardo DiCaprio, który ma szansę na pierwszego Oscara za film "Zjawa".

Gdzie oglądać Oscary?

W Polsce transmisję Oscarów można obejrzeć tylko na jednym kanale. Prawa do emisji uroczystej gali ma telewizja CANAL+. Ci, którzy nie będą mogli obejrzeć na żywo imprezy w nocy z niedzieli na poniedziałek, będą mieli tę szansę we wtorek 1 marca w skróconej wersji też na CANAL+. Widzowie, którzy nie posiadają tego kanału, będę zmuszeni do oglądania transmisji na zagranicznych kanałach. Będziecie śledzić na żywo?

