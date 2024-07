1 z 8

Trwają castingi do najnowszej edycji programu "You Can Dance". Poza uczestnikami, dużym zainteresowaniem cieszą się gwiazdy show, a zwłaszcza Kinga Rusin, jedna z jurorek. Dziennikarka na pierwszym castingu nie popisała się kreację - założyła za ciasne spodnie, które wyglądały na nie najlepiej. Przypomnijmy: Rusin w obcisłych spodniach na castingu. To nie był trafiony wybór

Wczoraj odbył się kolejny casting, w Krakowie. Tym razem obyło się bez wpadki. Kinga postawiła na skromny, klasyczny zestaw w szarościach i czerni. Zaszalała jednak z makijażem, dość wyrazistym jak na nią. Rusin uśmiech nie schodził z twarzy. Widać, że jest bardzo szczęśliwa, że program wraca na antenę. Oby tylko nie zaliczała wpadek.

A jak wam się podoba w takiej wersji?

