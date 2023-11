1 z 10

Magiczna Gwiazdka to przedświąteczna akcja charytatywna, która już po raz szósty organizowana jest przez Karolinę Ferenstein-Kraśko. Magiczna gwiazdka odbędzie się w dniach 16-17 grudnia w Warszawie przy ul.Chopina 5 (przy restauracji Flaming&Co).

Na odwiedzających Magiczną Gwiazdkę czeka wspaniały mini świat wioski Świętego Mikołaja, a w nim najbardziej realne renifery, kucyki, sowy śnieżne, sokoły, psy husky, czy postacie z bajek Elfy, Królowa Śniegu i oczywiście Święty Mikołaj z całą rodziną. Na dzieci czeka tez "studio" Gwiazdkowej Telewizji, w której same wcielają się w rolę reporterów przeprowadzając wywiady z postaciami z bajek, czy znanymi dziennikarzami. Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończeniu Gwiazdkowego Kursu Dziennikarskiego. Gwiazdy wspierające akcję przychodzą by spędzić z dziećmi czas, czytając im bajki, bawiąc się, czy po prostu co czasem najważniejsze posłuchać tego co mają im do powiedzenia. W programie jest również koncert kolęd w wykonaniu duetu Linia Nocna. Gośćmi honorowymi Magicznej Gwiazdki są dzieci z warszawskich Domów Dziecka. Najbardziej cieszy widok bawiących się razem dzieci. Każdy może napić się gorącej czekolady, spróbować przepysznych naleśników, pizzy, czy innych smakołyków. Ale to tylko połowa planu !!!

Podczas tych dwóch dni pomóc może każdy, sprzedawane są również cegiełki naklejki wstępu, a całkowity dochód przeznaczony jest na pomoc społeczną w ośrodku w Rucianym-Nidzie na Mazurach. Dzieci otrzymują ciepłe buty kurtki, lekarstwa oraz świąteczne prezenty.

Magiczna gwiazdka 2017

Magiczną Gwiazdkę przez ostatnie edycje wspierały gwiazdy m. in: Katarzyna Sokołowska, Kinga Rusin, Weronika Książkiewicz, Dawid Woliński, Anna Kalczyńska, Piotr Kraśko, Marta Kuligowska, Kamila Szczawińska, Agnieszka Cegielska, Natalia Klimas, Łukasz Jemioł, Klaudia Halejcio, Joanna Przetakiewicz, Anna Gryza, Borys Szyc, Michał Piróg, Edyta Herbuś oraz wielu wielu innych wspaniałych gości.

