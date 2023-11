8 z 16

"Poziomki 2017/2018. Gdzie najlepiej zjeść i wyspać się w Polsce?"

Kochani, oddaję w Wasze ręce po raz kolejny mój Przewodnik Poziomki, który mam nadzieję stanie się dla Was drogowskazem po najsmaczniejszych restauracjach i najmilszych hotelach w Polsce. Są to miejsca, które miałam okazję odwiedzić i posmakować tamtejszej kuchni. One skradły moje serce, albo widząc starania i wielką pasję właścicieli, chcę dać niektórym kredyt zaufania.

Podróżując po Polsce, widzę przede wszystkim ludzi. Uśmiechniętych, życzliwych, dla których prowadzony przez nich hotel, pensjonat czy restauracja jest jak drugi dom. I takie miejsca Wam polecam. Serdeczne, ciepłe. W których smak szarlotki przypomni Wam tę którą piekła Wasza mama, zapach świeżo wykrochmalonej pościeli ukołysze Was do błogiego snu a odgłosy natury ukoją Waszą duszę.

Cieszy mnie, że odkryłam takie miejsca na swojej kuchennej trasie… i mogę dziś Wam je przedstawić. Mój wybór jest bardzo szeroki. Chcę abyście mieli możliwość skosztować regionalnych rarytasów z prawdziwie agroturystycznych pensjonatów, poprzez restauracje i hotele usytuowane w przepięknych miejscach z sezonową kartą, skończywszy na luksusowych lokalach w których poczujecie się wybitnie elegancko.

Poziomka to dla mnie symbol. Znak jakości. Synonim najlepszego smaku, polskiej natury, zapachu łąki, śpiewu słowika o poranku, czy wieczornego koncertu świerszczy które słyszałam jako mała dziewczynka…w końcu to głos mojej babci, która piekła i gotowała najlepiej na świecie…

Bo Polska jest piękna, a jej smaki prawdziwie wyjątkowe i to chcę Wam pokazać w tym Przewodniku. Moja Polska…którą ubóstwiam najbardziej na świecie to skarbnica miejsc, do których droga choć czasem może długa, czasem kręta ale warta aby w nią wyruszyć.