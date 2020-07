Ważny apel Kingi Dudy na wieczorze wyborczym ojca! "Wszyscy zasługujemy na szacunek"

Kinga Duda zabrała głos podczas wieczoru wyborczego swojego ojca. Jej przemówienie zaskoczyło wszystkich. Po pełnej skrajnych emocji, szczególnie w ostatnich tygodniach kampanii córka Andrzeja Dudy mówiła o tolerancji i wzajemnym szacunku. Do zebranych na wiecu i przed telewizorami wystosowała też apel.

Kinga Duda zabrała głos podczas wieczoru wyborczego, chwilę po ogłoszeniu wyników sondażowych exit poll według pracowni IPSOS. Według nich przewaga Andrzeja Dudy nad Rafałem Trzaskowskim była niewielka.

Postanowiłam wykorzystać tę okazję by powiedzieć kilka słów. Po pierwsze bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali głos na mojego tatę, którzy wpierali go w trakcie tej kampanii dobrym słowem, uśmiechem, uściskiem dłoni - zaczęła.

Kinga Duda prawie nigdy nie zabiera głosu publicznie, nie wypowiedziała się również podczas całego okresu trwania kampanii ojca. Wczoraj podziękowała wyborcom głosującym na Andrzeja Dudę, jednocześnie podkreślając, że nie są to ostateczne wyniki.

Oczywiście musimy poczekać na oficjalne wyniki wyborów, ale jeśli okaże się, że wygrał, to będzie dobrze wykonywał swoje obowiązki. Kocha ludzi, kocha ten kraj. Zrobi wszystko, żeby dla Polski było jak najlepiej.

Kinga Duda zaapelowała również do wszystkich o wzajemną tolerancję oraz szacunek:

Chciałabym zaapelować do państwa o to, żeby nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Ponieważ niezależnie od tego w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek.