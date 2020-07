Andrzej Duda z rodziną i Rafał Trzaskowski z żoną głosują w wyborach. Zobaczcie jak wyglądali!

Trwa II tura wyborów prezydenckich w Polsce. 12 lipca punktualnie o godzinie 7:00 zostały otwarte lokale wyborcze, w których można głosować do godziny 21:00. Wśród głosujących pojawili się już kandydaci ubiegający się o najwyższy urząd w państwie - Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski. Jak wyglądali? Kto im towarzyszył? Zobaczcie, mamy dużo zdjęć!

Polacy tłumnie ruszyli na wybory - jak podała Państwowa Komisja Wyborcza do godziny 12:00 swój głos oddało 24,73 procent osób uprawnionych do głosowania. To oznacza, że frekwencja na tą godzinę jest wyższa niż w pierwszej turze. Media społecznościowe zalała zaś fala zdjęć, na których możemy zobaczyć jak gwiazdy, sportowcy, politycy i inni, spełniają swój obywatelski obowiązek.

Oczywiście wśród głosujących w lokalach wyborczych nie zabrakło samych kandydatów na prezydenta - Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. Ubiegający się o reelekcję prezydent głosował w Krakowie wraz z żoną Agatą i córką Kingą. Rafał Trzaskowski razem z żoną oddali głos w Rybniku, czyli rodzinnym mieście Małgorzaty Trzaskowskiej.

East News

Córka Andrzeja Dudy kilka dni temu przyleciała do Polski z Londynu, aby towarzyszyć tacie w tym ważnym dniu.

East News

Zarówno Agata Duda jak i jej córka Kinga wybrały bardzo eleganckie stylizacje.

East News

Andrzej i Agata Duda cierpliwie pozowali dla fotoreporterów!

East News

Para prezydencka była w wyśmienitych nastrojach!

East News

Swoje głosy oddali w Krakowie.

East News

Rafałowi Trzaskowskiemu w tym ważnym dniu, towarzyszyła oczywiście żona Małgorzata.

East News

Rafał Trzaskowski głosował w Rybniku, rodzinnym mieście swojej żony.

East News

Chociaż na twarzach kandydata na prezydenta i jego żony były oczywiście maseczki, to jednak widać, że oni również do lokalu wyborczego przyszli w wyśmienitych nastrojach!

East News

Po godzinie 21:00 poznamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów.