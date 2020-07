Kinga Duda w seksownej mini tańczy i śpiewa na scenie! W sieci pojawiło się nagranie sprzed lat

Takiej Kingi Dudy z pewnością nie znacie! W sieci już jakiś czas temu pojawiło się zaskaujące nagranie z udziałem córki prezydenta, ale teraz zrobiło się o nim naprawdę głośno. Na filmie widać, jak Kinga Duda ubrana w seksowną sukienkę występuje w "Szopce Nowodworskiej". Musicie zobaczyć to nagranie!

Kinga Duda rzadko pokazuje się publicznie i chroni swoje życie prywatne, jednak ostatnio nie mogło zabraknąć jej u boku swojego taty, który wygrał wybory prezydenckie. Kinga Duda podczas wieczoru wyborczego nie tylko pojawiła się na scenie, ale również apelowała o tolerancję o wzajemny szacunek.

Chciałabym zaapelować do państwa o to, żeby nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Ponieważ niezależnie od tego w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek- mówiła Kinga Duda.