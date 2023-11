2 z 4

Co ciekawe, w obronie prezydentówny stanęły nawet osoby niekoniecznie zachwycone działalnością prezydenta.

Czytam szyderstwa, że fakt, iż pani Kinga Duda dostała pracę w świetnej kancelarii, wynika z protekcji. Niegodziwe insynuacje. Od znajomych prawników, wrogów dobrej zmiany, wiem, że pani Kinga Duda egzamin na aplikację zdała rewelacyjnie. Żadnej protekcji. Praca i talent - napisał na Twitterze dziennikarz Tomasz Lis.

Zamieszczone w LinkedIn CV Kingi jest naprawdę imponujące. Wynika z niego, że córka prezydenta, zanim jeszcze zaczęła studiować, odbyła dwumiesięczne praktyki w jednej z krakowskich kancelarii i otrzymała certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym, wydawany przez University of Cambridge. Potem studiowała prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Waszyngtonie na The Catholic University of America. I co ciekawe, wbrew ostatnim plotkom, że woli robić karierę w Stanach, wróciła do kraju.