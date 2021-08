Kim są rodzice Joanny Opozdy? Antek Królikowski trafił na niezwykłych teściów!

Joanna Opozda i Antoni Królikowski kilkanaście dni temu powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ślub i wesele pary było niewątpliwie najgorętszym wydarzeniem ostatniego czasu. Ogromne zainteresowanie uroczystością miało także związek z tym, że para nie dzieliła się żadnymi informacjami na temat przygotowań do tego wydarzenia. Zresztą sama informacja, że planują ślub, wypłynęła przez przypadek i bynajmniej nie z ust samych zainteresowanych. Na szczęście państwo młodzi nie byli już tak powściągliwi jeśli chodzi o publikowanie zdjęć z wydarzenia. Joanna Opozda zrobiła furorę, publikując zdjęcia z piękną mamą i siostrą. Aktorka do tej pory rzadko pokazywała swoją rodzinę. Ta znamienna fotografia zastanowiła fanów: kim właściwie są teściowie Antka Królikowskiego? Okazuje się, że oboje rodzice Asi to bardzo ciekawe osobowości, a ojciec gwiazdy jest przedsiębiorcą na naprawdę dużą skalę! Nie uwierzycie, w co zainwestował!

Joanna Opozda ma niezwykłych rodziców. Jej tata to prawdziwy inwestor!

Joanna Opozda w swoich mediach społecznościowych rzadko dzieli się swoim prywatnym życiem. Od czasu do czasu, aktorka pokazuje swoją siostrę, która jest do niej bliźniaczo podobna i także może pochwalić się niezwykłą urodą. Na weselnym zdjęciu Asi, uwagę przyciągnęła przede wszystkim mama aktorki, która zachwyciła fanów niezwykłą urodą, pięknym uczesaniem i śliczną suknią, która układała się na niej jak na modelce. Asia jednak pilnie strzeże prywatności mamy, a sama Małgorzata Opozda także nie chwali się publicznie swoim życiem, więc nie wiadomo, czym zawodowo się zajmuje.

Nieco więcej informacji w sieci krąży na temat taty Joanny, Dariusza Opozdy. Okazuje się, że jest on inwestorem i przedsiębiorcą, który ostatnio zainwestował w naprawdę dochodowy biznes. Na początku roku ojciec aktorki postanowił kupić hotel na Madagaskarze. W rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" inwestor przyznał, że ma plan rozbudować i zrewitalizować to miejsce:

To prawda, kupiliśmy tu hotel, teraz go modernizujemy i rozbudowujemy. Jesteśmy na Madagaskarze pierwszym, czysto polskim hotelem. Naszym dyrektorem hotelu jest pan Andrzej Małek, człowiek, który mieszka tu 17 lat i ma polskie biuro podróży. Połączyliśmy siły i powstaje coś fajnego - mówił Dariusz Opozda.

Kompleks ma prywatny basen, od budynku idzie się zaledwie 100 metrów do prywatnej plaży nad morzem. Oprócz tego ośrodek jest otoczony pięknym parkiem. Faktycznie, Joanna Opozda tuż po rozstaniu z Antkiem Królikowskim wyjechała na Madagaskar, gdzie odpoczywała i regenerowała się po tym przykrym wydarzeniu. Na swoim profilu na Instagramie publikowała bardzo seksowne zdjęcia, już wtedy pisała, że odwiedziła rodzinną nieruchomość, ale nikt wówczas nie miał pojęcia, że chodzi o hotel jej taty!

Po powrocie aktorki do Polski pojawiły się pierwsze spekulacje dotyczące wspólnego wyjazdu Antka i Joanny w góry, potem media obiegły zdjęcia aktora, czekającego na Joannę Opozdę pod jej domem z bukietem czerwonych róż. Dalszy ciąg tej historii doskonale znamy. Para po roku znajomości i niemałych zawirowaniach zdecydowała się pobrać. Czy Antoni Królikowski zechce uchylić rąbka tajemnicy na temat swojej relacji z teściami? Do tej pory para była bardzo powściągliwa, ale skoro ślub i wesele za nimi, to może staną się bardziej wylewni wobec swoich fanów?

Joanna Opozda zachwyciła fanów swoim zdjęciem z mamą Małgorzatą i siostrą Aleksandrą. Widać, że kobiety w jej rodzinie mają samoistny gen piękności i młodości! Joanna Opozda nie pokazuje się często z bliskimi, ale jeśli już to robi, zawsze podkreśla, jak bardzo są to dla niej ważne w życiu osoby.

Fani nie mogli się nadziwić urodą Małgorzaty Opozdy, która ich zdaniem wygląda jak siostra, a nie mama swojej córki. Faktycznie, mama Asi wygląda pięknie, z pewnością lat odejmują jej piękne blond włosy i umiejętnie dobrany makijaż.

Nic więc dziwnego, gdyby młoda para zdecydowała się spędzić swój miesiąc miodowy właśnie na Madagaskarze, w hotelu rodziców Joanny. Niestety na ten moment granice tego kraju są zamknięte z uwagi na pandemię koronawirusa. Póki co nowożeńcy będą musieli wybrać inny kierunek podróży.